【戴安娜王妃】BBC承認造假令戴妃誤信被監視做專訪揭婚外情　威廉：傷害無數人

英國廣播公司（BBC）近日公開一份調查報告，承認英國戴安娜王妃於1995年接受BBC專訪時，當時訪問戴妃的時任BBC記者巴希爾（Martin Bashir）以不當行為和違反公司新聞守則而獲得專訪，並就事件致歉。威廉及哈里王子事後發表聲明，譴責有關報道，其中威廉直指報道是導致父母關係變得更差的原因，令戴妃的恐懼、偏執和孤立情況加劇。

BBC在周四（20日）公開127頁的調查報告證實，承認巴希爾在說服戴安娜接受專訪時有誠信問題及作出欺詐行為。他透過偽造銀行賬單令戴安娜王妃胞弟斯潘塞以為有王室職員收錢，洩漏戴安娜消息，同時利用很多假消息騙取斯潘塞信任，最終成功獲他介紹下與戴安娜進行專訪的機會。

調查報告刊登後，威廉王子及哈里王子分別譴責BBC。威廉王子在聲明中提到，專訪是基於欺詐而出現，而事件亦影響到母親在專訪中披露的內容。他更指出，訪問是導致父母關係變得更差的原因，並傷害無數人，令母親臨終前數年，出現恐懼、多疑及孤獨，指專訪不應再度播出。

哈里王子則表示，剝削文化及不道德行為導致後來連串事件，並最終奪走母親性命。哈里稱讚母親性格堅強、勇敢和誠實，感謝調查人員還母親一個真相；又認為傳媒不道德行為風氣至今仍存在，因此表示感到憂慮。

BBC主席戴維表示，接受調查結果全部內容，並就事件無條件致歉，並指會加大透明度。

英國戴安娜王妃於1995年接受英國廣播公司（BBC）專訪，親述與王儲查理斯之間存在第三者卡米拉，並承認自己有婚外情，訪問片段出街後引起社會極大迴響。

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記者：曾卓鋒