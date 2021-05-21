【藝術盛事】Art Basel香港會展復辦104間藝廊參與　盤點3大打卡位必影型格枯山水裝置

▲ Art Basel香港今年復辦開鑼，有何打卡位不如即時睇睇。

Art Basel 香港在疫情下譽滿歸來復辦實體展，絕對是城中的藝壇大事。它於今日至23日開放持票公眾進場，場內有何打卡位及明星藝術家之作，不如在入場前做一次精華概覽！

Art Basel香港復辦，也是讓港人抖抖氣欣賞世界各地藝作的良機。但在疫情下，香港Art Basel的安排有明顯影響︰前年展會共有242間藝廊參與，惟今屆只有104間，規模比前年少逾半。而今年的參展單位，當中的作品包括Take Ninagawa藝廊展出越南裔藝術家傅丹為日本博物館所造的特約創作、PMK畫廊帶來韓國李昢的雕塑、本地藝術家陳麗同的雕塑等。

▲ 面對疫情，中國藝術家韓燕紫也創作了《口罩系列》，在口罩上寫了大量字句、畫上不同圖案的口罩，像是疫情的記事簿。(攝影︰馮柏偉)

反而疫情下，今年的Art Basel多了本地的藝術家及藝廊參與，像Gallery Exit和Empty Gallery等，部分甚至放了在頗顯眼的位置，間接讓更多人認識本地薑的創意。當然亦少不了世界畫廊、季豐軒、漢雅軒等紮根香港多年的畫廊，對於過往充滿「國際味」的Art Basel而言，又是另一番的情調。

至於展出大型裝置及藝術品的藝聚空間（Encounters）每年都會吸引一大批人觀賞，這亦為觀者帶來不少的視覺衝擊。但無奈今年的Art Basel取消了這環節，幸好仍保留了「藝廊薈萃」、「亞洲視野」及「藝術探新」，還有「光映現場」及「與巴塞爾藝術展對話」等項目。

▲ 香港畫家李寶怡的《回》，以紙本及絲創作，外圍雕鏤出摩天大樓的剪影，充滿香港這石屎森林的特色。(攝影︰馮柏偉)

「藝廊薈萃」（Galleries）展出來自全球著名藝廊代理的20及21世紀的現代及當代藝術作品，涵蓋畫作、雕塑、繪畫、裝置、攝影等作品。「亞洲視野」（Insights）則呈獻亞洲及亞太區藝術家的策展專案，透過展區的項目，讓觀眾一睹藝術家的創作事業及專題研究。「藝術探新」（Discoveries）就為全球新一代當代藝術家在他們事業起步初期，提供國際級的展示平台，也不難發現up and coming新晉藝術家的實力。

3大矚目打卡位

Art Basel向來是本港藝術節目中的「打卡聖地」，每年都有幾件矚目的大型裝置藝術圍滿人潮，像2019年韓國藝術家李昢創作的銀色齊柏林飛船就是吸睛之選，完全有「沒放上ig就是白來」之感，今年自然不例外，包括有希臘藝術家Takis的《訊號》、德國藝術家Tobias Klein《「無」的實體》、本地藝術家陸浩明《產物，殘物》等，還有如紅色甲由的法國藝術家Philippe Parreno《Speech Bubbles（Transparent Red）》，都是許多人的打卡位。

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星級藝術家逐個數

除了新銳的藝術家實力，Art Basel亦有一眾殿堂級藝術家壓陣，早幾屆就有村上隆、奈良美智、KAWS、Jeff Koons、Andy Warhol、畢加索、Jean-Michel Basquiat等作品，穿巡眾藝廊間，會有「原來你也在這裏」的彩蛋驚喜。今年就少了許多，偶而會見到畢卡索、Andy Warhol、趙無極、朱德群等名家作品。

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Art Basel Hong Kong 2021

公眾參觀時間︰

5月21日 4pm-9pm

5月22日 2pm至8pm

5月23日 2pm至6pm

地址︰灣仔博覽道1號香港會議展覽中心



記者︰何小雲、馮柏偉