【靚媽圍爐】林芊妤因胎盤前置而開刀產子　Coffee為一個原因關閉兒子IG

▲ Coffee憶懷孕感受。

林芊妤（Coffee）最近為網上節目《靚媽圍爐》做嘉賓，大談育兒經，節目中分享胎盤前置生仔經驗、如何幫仔仔戒人奶等豐富經驗，Coffee又坦白早前關掉兒子IG的原因，非常值得所有媽咪參考。

Coffee 坦言生了兒子後，有懷疑過人生，但很快已經重建自信，並且適當地安排揍仔及事業上的時間分配。

▲ Coffee現身關心妍、張美妮、孫慧雪節目。

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生兒後變成熟

她表示曾有電影找她演出，後來也推掉，Coffee解釋：「好多人問我是否為兒子放棄事業，我曾經拍電影，在姨樂圈工作，是我日日發夢的夢想，但生了孩子後，夢想已變了！我其實也喜歡做瑜伽老師，好想做自己品牌，；剩下時間，就要來湊仔、陪著他成長。」

做媽咪後，Coffee成熟不少，之前兒子翟伯伯的個人IG爆紅，有不少fans，但她狠心把IG關閉。

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她稱：「為兒子的account， 每日我都要upload 幾次，細想下，他雖然細，但已好像沒了私隱 。他會繼續在我IG出現，畢竟是我兒仔，可一齊share同一個人生，但不會好密。」

Coffee不想兒子太早展開社交媒體生活：「不想他日後返學，會跟同學鬥多follower，以為自己好勁，不是很好，如果他長大要有自己IG ，要做youtuber，我絕對不會反對，等他有自己能耐去做，由零開始，由低做起，才會學識凡事都要靠自己去建立。」

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▲ 婚後十分恩愛。＿（取自IG）

為BB選剖腹

Coffee憶懷孕時胎盤前置，經常出血，所以放棄順產而開刀，她奉勸天下媽媽，千萬不要有「順產是angel，開刀是devil」的觀念，凡事最緊要BB安全。

她亦一直希望順產，最後發覺好多事不在自己掌控，醫生也問過她37週時，要否博一次一直在床等順產，但就要冒險可能大崩血，保不住BB，最後她也揀了開刀。

Coffee憶述：「當時覺得第一時間選擇保護BB安全來到世界，才是媽咪任務。所以媽媽們不要覺得開刀生產就是魔鬼！」

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Coffee及關心妍又分享，原來經常運動，有腹肌的人，開刀會非常之痛，沒有腹肌就會少點痛。

談到戒人奶，Coffee說她曾經因旅行離港，交給父母湊，以為幾日不飲人奶，兒子可以戒到，但後來見回她，不止戒不到人奶，並少了一份安全感而狂喊，覺得媽咪背叛自己，所以，她認為戒人奶是必需，但媽咪也要一直陪同，讓仔仔有安全感，才可以成功戒甩。

同場加映：楊卓娜訪問