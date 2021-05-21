【火星任務】理大兩團隊參「天問一號」探測任務　助選着陸點及設計相機拍攝火星環境

▲ 理大跨學科專家貢獻國家首個火星探測任務簡介會。（林宇翔攝）

中國首個火星探測任務天問一號探測器，上周六（15日）成功着陸火星烏托邦平原南部，將進行火星環繞、火星着陸、火面巡視等探測任務。香港理工大學兩支科研團隊亦有參與其中，協助拍攝火星環境及地形測量，選取火星着陸點。

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理大土地測量及地理資訊學系教授吳波應中國空間技術研究院的邀請，分析火星地形並篩選出3個候選着陸區，最終選定火星北半球最大的撞擊盆地烏托邦平原南部區域為「天問一號」的目標着陸區。吳波指，烏托邦平原的某些特徵,如其表面上廣泛存在的沉積物，顯示這個區域地下可能存在水冰，有助找出火星是否曾有生命的線索，了解火星演化歷史。

另一位團隊則是為人熟悉的理大工業及系統工程學系鍾士元爵士精密工程教授容啓亮，團隊研發的精密太空儀器「落火狀態監視相機」（「火星相機」），搭載於着陸器外層平台上監視著着陸情況、火星的周遭環境、以及降落火星後巡視器「祝融號」的操作狀態，包括太陽翼的打開及天線的狀況。這些資訊對掌握巡視器能否在火星表面成功巡視至關重要，「要睇到所有嘢打開晒」。

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記者：蘇文軒