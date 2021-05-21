【強檢停課】爆上呼吸道感染全校強檢停課　港媽帶幼稚園兒參觀博物館掀熱議

▲ 有幼稚園爆上呼吸道感染，全校強檢停課，港媽帶幼稚園兒參觀博物館引起討論。

近日不少學校爆發上呼吸道感染或流感，相關學校人士須停課及強制檢測。有位親子KOL港媽的兒子所讀幼稚園爆發上呼吸道感染，全校強檢停課5天，媽媽帶兒子到收集站時路經博物館，順道入內逛逛，她在網上分享好去處資訊，掀起網民熱議。有人認為有「播毒」之嫌，亦有家長級網民認為沒問題。

停課5天全校須強制檢測

有網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，昨日（20日）刊登有關帖文掀熱議，該網民指有一名親子KOL港媽在網上聲稱兒子的幼稚園有K1學生患了上呼吸道感染，幼稚園需要停課5天及全校師生等人士須進行強制檢測。

有關樣本要自行交到收集站，當天早上孩子要上zoom，交樣本時間下午3時截止，該港媽吃過午飯後，帶同兩孩匆忙到位於沙田的香港文化博物館旁的收集站。之後她順道入博物館內，並分享親子好去處情報，指出由於疫情影響，參觀者不多，不少兒童設施沒有開放，而博物館內的cafe亦因裝修待6月才開放。港媽跟子女閒逛一圈便離開博物館，之後到商場吃下午茶去。

網民斥責港媽自私

投稿人看見該港媽交樣本收集樽後帶同孩子逛博物館，斥責「真係多得你唔少！」，有感孩子有「播毒」之嫌。而有關帖文引起網民熱議，有網民跟投稿者一樣擔心會增加「播毒」風險，斥責媽媽自私，不應帶同孩子四處去。

平反不屬高風險人士

另一方面，更多家長級的網民為該名親子KOL港媽平反，分析現時學校爆發上呼吸道感染或流感，而有關疾病與新冠肺炎相似，政府就要求相關學校停課，有關師生等人士須強制檢測，指出其實只是少數學生有傷風感冒就需全校強檢，該港媽及兒子不屬患新冠肺炎高風險人士，不需禁足。似為了避免不必要的誤會及爭拗，原帖文已被刪除。更多留言點擊以下圖片︰

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內容獲Facebook專頁「生仔要考牌系列」授權。

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責任編輯：王明芳