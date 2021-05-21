【劏房水費】水務署推專頁提供避免劏房濫收水費資訊　並主動巡查劏房被濫收水費情況

▲ 水務署推專頁提供避免劏房濫收水費資訊。（經濟日報資料圖片）

立法會早前通過修例草案，規管劏房業主濫收水費，禁止業主收取高於水務署制定的金額，違者可被罰款1萬元。水務署網頁今日(21日)推出專頁，為分間樓宇單位的業主及租戶，提供有關避免濫收水費的實用資訊；署方會繼續主動巡查懷疑的分間樓宇單位，調查有否濫收水費的情況，若有足夠證據會提出檢控。

水務署提醒，修例草案加強保障分間樓宇單位租戶免被濫收水費，並已經生效。若業主向其租戶收取的費用超過此金額，違規者最高可處罰款港幣1萬元。為避免於收回水費時發生爭議，分間樓宇單位業主應與各租戶協定一套合適的水費分攤方法，亦可考慮向署方申請為分間樓宇單位安裝獨立水錶，以便租戶按用水量繳交水費。

署方一直鼓勵市民就不良業主向分間樓宇單位租戶濫收水費作出舉報，並已在客戶服務熱線2824 5000提供有關選項；同時會繼續主動巡查懷疑的分間樓宇單位，調查有否濫收水費的情況，若有足夠證據會提出檢控。

發言人稱，水務署亦會透過一系列活動，包括約見相關團體及地產代理組織，以及製作宣傳單張和海報派發予租戶等，以加強宣傳打擊向分間樓宇單位租戶濫收水費的信息。

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責任編輯：陳正怡