【一代球王】阿根廷球王馬勒當拿心臟病逝世　醫療團隊7成員被控誤殺

▲ 阿根廷球王馬勒當拿去年11月因心臟病逝世。

阿根廷已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）去年因心臟病發逝世。終年60歲。據當地傳媒報道，馬勒當拿醫療團隊7成員，包括為馬勒當拿進行腦部手術的神經外科醫生盧克（Leopoldo Luque）等，被指未有為馬勒當拿提供適當治療，被控誤殺，一旦罪名成立，最高可被判監25年。

報道指，檢察官取得一份醫療委員會報告，內容指馬勒當拿在臨終前度過痛苦的12小時，醫療團隊忽視馬勒當拿的生命危險迹象，如果能及時送院，或可保住性命

檢察廳認為，馬勒當拿離世雖然並非他的醫生處置不當或醫療疏失直接所致，但醫療團隊明知馬勒當拿即將不久於人世，卻未全力防範。檢察廳亦掌握大量短訊和聲音檔案，證實馬勒當拿在生前最後幾個月酗酒、使用鎮靜藥物與大麻，而醫療團隊一直知情。

盧克早前已否認指控。馬納當拿去年11月初因腦部有血塊接受腦部手術，移除頭顱內的血凝塊後一直居家休養，並有醫療團隊隨身觀察，同月25日在吃早餐時面色蒼白zxab 感到不適，返房休息，其後在睡夢中因心臟病發去世，終年60歲。

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責任編輯：陳子謙