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【新冠肺炎】菲律賓男子車禍入院被當染疫　疑遭活拔氧氣罩死後包成木乃伊

健康 13:46 2021/05/21

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菲律賓一名男子日前因車禍受傷入院，卻被醫院當成新冠肺炎患者。

新冠肺炎疫情肆虐多時，各國疫情反覆，醫院嚴陣以待。菲律賓一名男子日前因車禍受傷入院，但醫院在他死後，用膠紙纏繞他的屍體，包成「木乃伊」一樣，並聲稱此舉是為防病毒散播，令死者家屬難以接受。

綜合外國媒體報道，菲律賓男子Merwin Fabregas在4月30日一場車禍中身受重傷入院，後來不幸身亡。死者家屬指控醫院在死者仍活著時，就強行拔去他的維生儀器，又指院方將死者的屍體用膠紙綑綁成木乃伊。

院方否認一切指控，表示死者是被帶到隔離病房並宣布死亡後，才被移走維生系統。而死者作為疑似染疫個案，必須用膠紙捆綁屍體，以防感染別人。

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死者母親Mitchilou Fabregas Sapipi哭訴院方不在乎兒子生命，又指兒子是因車禍入院，卻被視作新冠肺炎患者送入隔離病房，而死者的病毒檢測報告呈陰性，更是令死者母親難以接受。

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責任編輯：羅嘉欣

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