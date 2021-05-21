蔡卓妍+鍾欣潼合體開演唱會　Twins網上慶生跟粉絲隔空合唱

▲ Twins將舉辦連串活動。

Twins在今年已經迎來出道20週年Twins，並將於明年開紅館演唱會。Twins剛於5月18日正式出道的日子發布20週年新歌《小小女人》後，於29日二人則會在網上舉行慶生會，跟粉絲共聚。

Twins的歌陪伴著一眾80、90後成長，相信大家對她們的《飲歌》能倒背如流。不經不覺，孖女已經五年沒有開演唱會。

粉絲期待見證孖女在這個《虛齡時代》，如何由昔日暗戀《女校男生》的學生妹，慢慢蛻變成今天充滿《女人味》的天后。

音樂串流平台將於5月29日獨家直播《TME live超現場TWINS 20愛你週年慶生會》，到時會跟fans隔空合唱。

JOOX獨家直播《TME live超現場TWINS 20愛你週年慶生會》：

直播日期：5月29日（星期六）

時間：晚上8時正（香港及馬來西亞時間）

獨家播出平台：JOOX（手機版或桌面版應用程式及JOOX 網站均可收看）

獨家播放地區：香港及馬來西亞同步播放

預約直播連結（只適用於手機應用程式）：https://bit.ly/3oCaMxh