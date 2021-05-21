【打破隔閡】首次擔任電影導演拍攝父子情 男生冀爸爸觀賞首播會以他為榮

▲ 黃庭鋒希望爸爸會以他為榮。

「我和父親平日很少對話，家中一叠叠的電影光碟，彷彿成為我倆溝通的橋樑。」香港知專設計學院（HKDI）動畫及視覺特效高級文憑學生黃霆鋒，自小受父親潛移默化，愛上電影，近日他更擔當導演，執導一套以延展實境（Extended Reality, XR）技術製作的微電影，電影講述兩父子打破隔閡，細述衷情，他希望邀請父親觀賞首播會，讓光影世界將父子兩人連繫在一起。

今年初，21歲的黃霆鋒參與HKDI與一間視覺特效科技公司合作的電影製作項目， HKDI學生構思劇本，並拍攝一套試驗性質、具備XR元素的微電影。霆鋒首次擔任電影導演，負責構思劇本、參與拍攝、設定人物角色及服裝。

微電影講述一對父子離別再重逢的故事，短短十數分鐘，描寫一名當偵探的父親，與離別多年的兒子重逢，兒子卻淪落為小偷。霆鋒說：

兩父子一兵一賊，可以說是『無仇不成父子』的寫照，期望以戲劇性手法描繪父子關係。

霆鋒細說電影橋段，以及他踏上多媒體製作之路，某程度上是受父親影響。父親是電影發燒友，不時選購電影光碟觀看，家中每星期都會上映「新戲」。

我漸漸亦愛上觀看及研究電影，有時為深入了解電影製作，我會上網觀看電影的拍攝花絮，再重看電影，研究導演是如何取鏡，幕後是如何剪接及後期製作，希望拍攝屬於自己的作品。

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分享電影製作 增進父子感情

父親及家人起初並不了解霆鋒的發展路向，其後因霆鋒參與這次微電影拍攝，全程投入製片工作而感染了家人。

父親有機會看到我製作電影的過程，看到電影與新科技結合的新面貌，父親笑言讓他大開眼界，他亦說從未看過我如此認真執著的一面，久而久之，總算令他明白我對電影的熱誠。

霆鋒父親所說的電影新面貌，其實是指「延展實境（XR）」的拍攝新技術。HKDI數碼媒體學系講師李智健（Kenlee）解釋，XR通過電腦技術，把電腦拍攝的影像與真實的環境結合。電影中，演員不需戴上任何特設裝置，只要憑肉眼，已可看到由電腦影像製成的虛擬背景，並與之互動。

XR革新電影製作流程

Kenlee以霆鋒參與的微電影作例子，疫情期間，大家不能輕易進行外景拍攝，唯有選擇在綠色布幕下進行，傳統綠幕下演戲的演員要憑空想像父子互動的情境，完成拍攝後，後期製作的人員就要透過電腦加工，先將演員從綠幕中勾勒出來，再製作動畫，為綠幕背景加工不同場景。

利用XR技術拍攝，整個電影製作的步驟將重新定義，Kenlee表示，原本的後期製作及加工步驟，將變成前期工作。技術團隊要先構思整個拍攝畫面及流程，先利用XR的設計軟件，製作背景、設定特效及燈光效果，輸出至LED背景板上，

其實就是把整個虛擬畫面與真實的拍攝現場結合，演員站在片場，猶如置身在真實的場景，不但有助演員『入戲』，同時相比綠幕的後期加工，LED背景板的光影效果會更加自然，可說是電影製作的一大突破。

借助XR技術，電影業能夠克服疫情下外景拍攝的障礙，即使在有限的室內空間，亦可拍攝浩瀚的場景。Kenlee分享﹕

輸出至LED背景板上的虛擬背景可不停轉換，亦可隨着鏡頭位置無限延展，一個室內空間足已拍攝一套電影。

本地渴求專才 發展潛力大

XR拍攝技術在外國漸見流行，但因本地的XR技術專才有限，XR發展仍屬起步階段，「我們希望與業界合作，藉此機會培育HKDI學生認識及操作XR技術，為本地電影及數碼媒體業界培育掌握XR技術的新專才。」

霆鋒表示，之前上網了解過XR技術，想不到有機會以此先進技術製作微電影，算是夢想成真。他平日在HKDI投入學習電影拍攝技巧之餘，同時學習電影後期製作的專業知識。課餘亦不斷自學，增長多媒體製作經驗。

這次我視之為一次很好的實習體驗，過程中有機會操作業界難得一見的專業設備，運用XR特效技術，將虛擬的影像活靈活現地呈現在真實的電影世界，令我興奮不已。

霆鋒希望父親一睹自己首個作品，日後能投身業界，製作一套讓父親讚好的電影作品，以他為榮。

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責任編輯：王明芳