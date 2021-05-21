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【議席懸空】政府刊憲12名區議會民選議員議席出缺　包括袁嘉蔚岑敖暉被裁去年立會選舉提名無效

社會 13:52 2021/05/21

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政府今日(21日)刊憲宣布12個區議會民選議員議席出缺，包括荃灣區議會海濱選區民選議員岑敖暉。（經濟日報資料圖片）

政府今日(21日)刊憲宣布12個區議會民選議員議席出缺，包括南區區議會田灣選區議員袁嘉蔚及荃灣區議會海濱選區民選議員岑敖暉早前被選舉主任裁定提名無效；而觀塘區議會翠屏選區議員洪駿軒亦獲高等法院原訟法庭裁定非妥為選出，其餘9個議席則因民選議員請辭懸空。

民政事務署稱，袁嘉蔚及岑敖暉於已中止的2020年立法會換屆選舉中，被選舉主任裁定不符合《立法會條例》（第542章）第40（1）（b）（i）條有關擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的聲明要求，因此提名無效，今日即喪失擔任民選議員的資格，其議員席位也由今日起懸空。

而觀塘區議會翠屏選區民選議員洪駿軒今年較早前，亦獲高等法院原訟法庭裁定並非妥為選出，曾向終審法院提上訴惟及後撤回，其議員席位由5月4日起懸空。　

至於餘下9名民選議員請辭，議員席位會將於5月5日至5月12日起相繼懸空：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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