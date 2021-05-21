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【新冠肺炎】今日新增1宗印尼輸入個案　深圳確診港女曾訪香港中遠賓館須強檢

社會 14:52 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港連續多天未有錄得本地感染個案。（梁偉榮攝）

本港持續5天沒有錄得本地不明源頭新冠肺炎確診，今日(21日)僅增1宗輸入個案，涉及一名29歲女子，無病徵，5月7日乘搭由印尼抵港，入住何文田九龍維景酒店，第12日樣本檢出陽性，未有檢出N501Y變種病毒，惟L452R則仍待檢測結果。

衞生防護中心及醫管局不設疫情記者會；同日錄得少於5宗初步確診個案。

至於昨日公布一名18歲女病人的外地確診個案。中心於五月十九日接獲廣東衞生當局通報後，進一步資料顯示，她曾於4月29日至5月5日期間逗留於堅尼地城香港中遠賓館，該賓館今日將納入強制檢測公告。

何文田一名女傭昏迷後送院，搶救後不治，據了解涉事外傭44歲，出事前一星期曾接種第二劑復必泰疫苗。詳情即看【下一頁

早前一名4歲男童被列作源頭不明本地個案，惟政府覆檢結果，抗體及病毒測試都呈陰性，被指結果屬「假陽性」。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇經視察金域化驗和衞生署公共化驗所，沒有發現流程有問題，或出現樣本受污染的情況，確定屬真陽性病例。詳情即看【下一頁

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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