【靚太安樂窩】姊妹熱愛中國傳統花$226萬裝修逾千呎私樓　客廳變畫廊展示逾百年古董

▲ 姊妹熱愛中國傳統，花$226萬裝修1,682呎的北角康明苑，展示她們的收藏品。

對於收藏家來說，能在家展示自己心愛的藝術品及古董的人，是一種享受！一對中年姊妹一向熱愛中國傳統及文化，她們收集了80多種從1900年代到當代的藝術品和家具。早前，她們大改造居住多年的逾千呎私樓單位，以新間隔及設計風格示人，展示更多藝術品。

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負責這單位的Artwill Interior Design House室內設計師Regina Kwok接受TOPick訪問，透過改動單位間隔及採用中西合壁及新舊交融的設計風格，把單位變得實用及美觀。除了提供更多收納空間外，也能展示戶主的藝術品，甚至將藝術品融入設計，令整體感覺無遺和感。

裝修前情況

單位為北角康明苑，實用面積1,682平方呎，只住有2姊妹。裝修前單位的規劃不周，有1間套房、1間客房、1間書房、1個客廳、1個廚房、1個廁所。而書房設計在廚房裡面，2個人用不著這麼多房間，因此間隔不太實用。

另外，戶主亦因為光線不足和貯物空間不足而令生活不方便，居住得不舒適。

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裝修期望

戶主希望裝修後，可邀請朋友到訪欣賞她們的收藏品，而且原本只有1間套房的間隔變為2間套房，姊妹各人的主題套房都擁有大衣櫃及梳妝枱，提供更多私人空間及貯物空間。

設計風格上，她們希望表達出一種看法，以新眼光看待古董或藝術品，

不要認為舊的東西沒有價值，裝修後可為它們帶來新價值！

業主的收藏品已經充滿了故事和精緻的工藝，Regina深受户主喜歡收藏的啟發，希望將房屋設置為現代畫布，以讓每個作品都用自己的話說。

另一方面，她兼顧畫廊元素與家居和古董之間建立現代感，用現代的線條改造了珍貴的中國收藏品，以反映空間的獨特性和美感，同時又不放棄舒適與和平的感覺。

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客廳變畫廊

客廳方面，仿照畫廊的設計，白色牆壁配上不同名畫，例如《團圓》馬德升2003、《芥子納須彌》漆馭天 2013等等。Regina安裝路軌燈。

梳發刻意不靠牆，置於客廳中央，增強畫廊的感覺，再以一幅懸掛式的特殊面板放在梳化後作屏風分隔客飯廳。

特殊面板內有乾坤，Regina設計一個通花的不鏽鋼架，在噴上木色調，把戶主的滿洲玻璃（中國地區嶺南最著名的產品之一）鑲嵌在中央，藉此展現新舊交融的效果。透過現代技術把古董美感帶到另一層次。

這滿州玻璃本身以傳統的木框架上鑲嵌有彩色玻璃蝕刻，結合了中西文化。

而地板以魚骨形樣式，猶如英式及法式的地板設計，呈現中西合壁的效果。

飯廳設計猶如回到從前

飯廳擺放了清末至民國的酸枝家具，都是民國時期社會轉變、文化交融的產品，表現了極大的包容性，形成獨特的風格。

當中六角形餐桌很少見，腳踏、桌面和餐椅背都是傳統的冰裂紋，造出通透的效果，加上桌面的蝕刻玻璃，增加了現代氣息，减少了傳統家具的沉重感。

飯廳的圓角高身櫃鑲了畫有人物和花鳥紋樣的青花瓷片，與家中其他位置所用的藍色滿洲玻璃無論在顏色和主題上都互相呼應。

由於戶主都是優雅高貴的女士，Regina特別在睡房及客廁都加入花的元素，映襯她們的性格。

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主題套房

姐姐熱愛旗袍，工作亦會接觸旗袍設計。因此，Regina將旗袍作為姐姐的套房主題。除了使用旗袍作為裝飾物外，設計師還選擇以皮革設計大衣櫃的門板，在皮革上分別設計立體及暗花的繡花，低調高雅。

大衣櫃解決了姐姐收納衣物的空間，也是一幅特色牆。

此外，睡房保留姐姐的清末至民國的酸枝床頭櫃，再排上畫作，睡房門也鑲嵌了兩塊彩色的滿洲玻璃，為房間畫龍點睛。

妹妹的套房同樣保留了酸枝家具，大衣櫃門板採用了布藝牆紙，以花朵及小鳥的動態圖案點綴，整個臥室散發著女性氣息和安寧感。

廚房設島型工作枱

廚房裡本身的書房清拆，書房合併客房，廚房再增設工人房及客廁，方便訪客如廁，不需進入2戶主的套房，增加私隱度。

整個廚房以灰色雲石紋瓷磚設計為主，給人一種高貴的感覺，而且瓷磚也方便打理。Regina設計一張島型工作枱，方便戶主下廚時有空間擺放食材，平時可在這裡吃早餐。

「新發現」帶來驚喜和感動

裝修後，單位變得更實用及有特色。戶主順道為陪伴了她們二十多年、從沒看厭的家具擺設整理資料，更深認識它們，有一個「新發現」，

細心研究，發現有很多細節（包括外表及内涵）從前沒有看清楚，好像又重新再認識它們，這些「新發現」帶來了驚喜和感動。

裝修工程詳情：

完個裝修工程花了9個月完成，費用$226萬，裝修費用詳情如下：

清拆 $11萬

水電 $40萬

泥水 $38萬

油漆 $12萬

木工 $58萬

訂造傢俬 $52萬

雜項 $15萬

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記者：王芷瑩