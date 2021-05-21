【周末好去處】香港藝術館×巴黎龐比度中心 法國五月藝術節認識超現實主義
要向小朋友解釋超現實主義可能有點困難，但以圖像解釋就會比較容易。由康樂及文化事務署和法國五月藝術節聯合主辦、香港藝術館和巴黎龐比度中心聯合籌劃的「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」，即日至9月15日在香港藝術館舉行。
今次共展出117件畫作、雕塑、攝影及文獻作品，分為8個區域，包括：1.巴黎之夜；2.黃金年代；3.奇美拉；4.牛頭怪；5.無頭者；6.超現實主義的最初文本；7.大透明者及8.香港回應。
要認識超現實主義，可以從以下的圖像出發：
牛頭怪（Minotaur）——希臘神話中的牛頭怪是一個有牛頭的男人，藝術家以此來象徵人類本能中的獸性。
奇美拉（Chimera）——希臘神話中的奇美拉是一頭會噴火的混合怪物，通常被畫成獅子頭、山羊身及有蛇尾巴的怪物，牠總是與混亂、憤怒、危險和邪惡的事物扯上關係。
無頭者（Acephale）——由哲學家Georges Bataille於1937年創作了超現實主義神話——無頭者，以沒有頭顱的形象，代表反對理性主義的哲學。
大透明者（The Grand Transparent）——到了1947年的神話學展覽，藝術家對透明及外太空的事物著迷，覺得神秘的特質，可以超越內在與外在的空間。
我們的神話
無論是大人或小朋友，如果沒有對超現實主義背景的認識，在展場可能會對這些超乎現實的創作摸不著頭腦，但超現實主義藝術家一直希望創造他們年代的神話，到了21世紀的今天，我們又想創造甚麼神話呢？
兩位香港藝術家嘗試回應這個課題，其中藝術家黃美諺的《夢的香港》，就以拉著行李、飛機、口罩這些熟悉的畫面，作天馬行空的想像。相信不單是小朋友，就算是大人對這動畫也會有共鳴，展開超現實的想像。
超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展
展覽日期：即日至9月15日
地點：香港藝術館2樓專題廳
時間：10am-6pm，周末及假期至7pm，周四休館
入場費：成人$30，學生及長者$15
記者：何小雲