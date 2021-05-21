【周末好去處】香港藝術館×巴黎龐比度中心　法國五月藝術節認識超現實主義

▲ 「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」，即日至9月15日在香港藝術館舉行。

要向小朋友解釋超現實主義可能有點困難，但以圖像解釋就會比較容易。由康樂及文化事務署和法國五月藝術節聯合主辦、香港藝術館和巴黎龐比度中心聯合籌劃的「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」，即日至9月15日在香港藝術館舉行。

今次共展出117件畫作、雕塑、攝影及文獻作品，分為8個區域，包括：1.巴黎之夜；2.黃金年代；3.奇美拉；4.牛頭怪；5.無頭者；6.超現實主義的最初文本；7.大透明者及8.香港回應。

要認識超現實主義，可以從以下的圖像出發：

牛頭怪（Minotaur）——希臘神話中的牛頭怪是一個有牛頭的男人，藝術家以此來象徵人類本能中的獸性。

▲ Francis Picabia《牛犢的崇拜》（圖片：香港藝術館提供）

▲ Andre Masson《迷宮的秘密》：希臘神話中的牛頭怪被困在Crete島迷宮中，但Andre卻是將迷宮置身於牛怪體內。（何小雲攝）

奇美拉（Chimera）——希臘神話中的奇美拉是一頭會噴火的混合怪物，通常被畫成獅子頭、山羊身及有蛇尾巴的怪物，牠總是與混亂、憤怒、危險和邪惡的事物扯上關係。

▲ Max Ernst《奇美拉》（圖片：香港藝術館提供）

無頭者（Acephale）——由哲學家Georges Bataille於1937年創作了超現實主義神話——無頭者，以沒有頭顱的形象，代表反對理性主義的哲學。

▲ Rene Magritte《強暴》：畫中人像看似典型的正面肖像，實則藝術家只保留女性最感性的身體部位。（圖片：香港藝術館提供）

大透明者（The Grand Transparent）——到了1947年的神話學展覽，藝術家對透明及外太空的事物著迷，覺得神秘的特質，可以超越內在與外在的空間。

▲ Jacques Herold《大透明者》：雕塑的主體上有一個洞，它是人類繁衍的標誌，所以可以傳承文化。（圖片：香港藝術館提供）

我們的神話

無論是大人或小朋友，如果沒有對超現實主義背景的認識，在展場可能會對這些超乎現實的創作摸不著頭腦，但超現實主義藝術家一直希望創造他們年代的神話，到了21世紀的今天，我們又想創造甚麼神話呢？

兩位香港藝術家嘗試回應這個課題，其中藝術家黃美諺的《夢的香港》，就以拉著行李、飛機、口罩這些熟悉的畫面，作天馬行空的想像。相信不單是小朋友，就算是大人對這動畫也會有共鳴，展開超現實的想像。

▲ 黃美諺的《夢的香港》。（何小雲攝）

▲ 小朋友可以在這教育角創作自己的超現實繪畫，又可以收集14個紀念印章。（何小雲攝）

超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展

展覽日期：即日至9月15日

地點：香港藝術館2樓專題廳

時間：10am-6pm，周末及假期至7pm，周四休館

入場費：成人$30，學生及長者$15

記者：何小雲