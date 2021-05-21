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【強制檢測】政府於東涌及深水埗兩幢大廈執法　共發現32人違反強制檢測公告

社會 14:18 2021/05/21

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東涌健東路1號映灣園悅濤軒。（資料圖片）

政府公布，離島民政事務處及深水埗民政事務處今日（21日）分別聯同相關警區和衞生署在東涌及深水埗兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。兩個行動由今日上午約7時開始，深水埗行動於上午約10時結束，東涌的行動則於上午約11時結束。

政府由今日上午約7時起，在東涌健東路1號映灣園悅濤軒第11座和深水埗福榮街37至39號的受檢人士被要求出示根據政府早前就該兩幢大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於兩幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

在東涌的行動中，政府共檢查了約970名受檢人士的檢測報告，其中18名人士違反強制檢測公告；而在深水埗的行動中，政府共檢查了約90名受檢人士的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告。

政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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記者：曾卓鋒

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