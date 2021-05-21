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【商場優惠】葵芳新都會廣場花見美肌祭第二回登場　必搶激抵半價美粧產品及小家電

休閒消費 14:28 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

葵芳新都會廣場的花見美肌祭第二回優惠，由即日起至6月2日再度登場。（商場提供）

葵芳新都會廣場由即日起至6月2日推出花見美肌祭3重賞，送出高達100萬元優惠，當中Beauty Station更夥拍15間人氣美粧品牌，推出必搶激抵半價美粧熱賣產品，並於5月21日加碼推出第二回Beauty Station，提供大量精選美容小家電，The Point by SHKP會員可以積分或積分加優惠價免費換購，必搶貨品包括DYSON風筒、OTO溫冷美魔師及MUJI無印良品敏感肌護膚套裝等。

而花見美肌祭期間，商場與多間國際知名美粧品牌亦合作舉行facebook美粧直播間，逢星期五、六下午1時收看即可獲取最新購物情報、贏取豐富獎賞及搶購星級商户限時優惠。

當中包括「睇直播贏美粧好物」，商場將送出Jurlique升級版活肌水精華套裝及CANVAS乳香緊緻身體乳液等夏日美肌好物。「電子立減券攻略」則以500積分預先換領電子立減券，再到店選擇心水貨品享高達6折優惠，而「美粧限時搶購推介」會率先介紹多款全新及皇牌產品，同時傳授慳到盡秘訣，當中必搶5折Shiseido VITAL PERFECTION重點抗皺亮白修護乳霜組合及3折CANVAS簡約遙控香薰燈套裝等。

    點擊圖片放大
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而The Point會員於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈指定贈券及賺取積分，最高可換領$350贈券︰

  • 日日扮靚賞︰逢周一至五（公眾假期除外）電子消費滿$800，可獲贈$50美容贈券，名額每日55個
  • 週末美粧賞︰逢周六、日及公眾假期電子消費滿$1,500，可獲贈$50新地商場贈券，名額每日40個；而電子消費滿$5,000，可獲贈$100新地商場贈券及$150美容贈券，名額每日55個

記者︰黃依情

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