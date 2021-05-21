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【港區國安法】國安法首案不設陪審團覆核敗訴　被告擬就判決提出上訴

社會 14:41 2021/05/21

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據了解，唐將會就有關裁決提出上訴。（經濟日報資料圖片）

涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》的男子唐英傑，早前就律政司拒讓陪審團審理其案件提出司法覆核，唐昨（20日）被裁定敗訴。據了解，唐將會就有關裁決提出上訴，並料於下周提交上訴通知書。

國安法指定法官李運騰昨於判詞中指出，接受陪審團審訊，從來都並非憲法權利，而且《港區國安法》為高等法院原訟庭創立了新的審訊模式，即由3名法官取代1名法官連同陪審團審理案件，並明文規定律政司司長是唯一有權決定新的審訊模式是否適用於個別案件的人。

法官又指條文亦沒有規定律政司司長需詳細交待理據，而且此類檢控決定理應不受干預，因此裁定唐敗訴。

涉案申請人唐英傑（23歲）早前被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪，案件已排期於6月23日開審。律政司早前擬加控唐1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，而辯方將提出反對，有關爭議將於6月7日審理。

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記者：楊詠渝

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