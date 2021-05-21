【澳門新事】新濠影匯水上樂園全面升級　必玩20米高全城最長滑水梯  

▲ 「沖天水龍捲」玩水設施，高度足有20米，共有5條不同設計及刺激度的迴旋滑水梯。（相片來源：新濠影匯）

澳門是不少港人的短綫旅遊勝地，一個周末就能坐船去嘆酒店resort、吃地道葡菜。闊別一年多沒有到訪澳門，當地亦有不少新設施落成，包括備受矚目的新濠影匯水上樂園。只希望能早日開關，親身到訪重拾過大海的樂趣。

夏日炎炎，最適合去泳池沙灘，玩水消暑降溫。香港海洋公園的水上樂園預計大約8至9月才開幕，澳門卻有一座全新水上樂園率先登場。新濠影匯水上樂園將於5月22日揭幕，有多款刺激及合家歡遊樂設施，適合親子玩樂遊。

20米高滑梯刺激昇華

以往一說起澳門水上樂園，第一時間想起澳門銀河的天浪淘園，較少提及新濠影匯的「綠野游蹤」水上樂園。以亞馬遜熱帶雨林為主題，有簡單的漂流河、人造沙灘、滑水梯等設施，今次經過全面翻新升級，設施更加豐富好玩。

全新水上歷險世界「新濠影匯水上樂園」即將在新濠影匯開幕，又有多一個地方可以玩玩水。既有超刺激的滑梯，亦有適合一家大小玩樂的親子水上遊樂設施和景點。當中最矚目為一座高20米、由5條不同設計的迴旋滑水梯合成為一的「沖天水龍捲」巨型遊樂設施，滑梯縱橫交錯，極為震撼霸氣。

▲ 以充氣水泡衝過不同彎角及斜度的滑梯，相當刺激。（相片來源：新濠影匯）

兒童專用玩意

最高速的是近乎垂直落差的「龍捲風」，在10秒間感受急速自由落體，衝過360度環道及彎位直插入水，少點膽量也不行。另一座「超旋風」亦不容小覷，家庭式充氣艇經過多重急彎，以及高達70度的U形滑板，離心力極高。「極風旋渦」則有全澳門最長的半透明隧道滑梯，設多個七彩燈光急彎迴旋位，捉緊大水泡衝擊浪花。

以上玩意只限有膽識之士挑戰，適合小朋友玩的「黃金大水桶」每3分鐘傾瀉出1.8噸水，還有多達62個滑梯、瀑布、噴泉等嬉水點，亦有孩童專屬的小童嬉水池。長450米的漂流河道亦得以保留，長度約為8分鐘，共有3條不同路綫，有不同的部落裝飾可以打卡，絕對是適合任何人士參與的奇幻水上之旅。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

住宿套票更抵買

水上樂園門票現已公開發售，單日門票為澳門幣388元便可於水上樂園享受一天的動感體驗，已包毛巾及儲物櫃，「新濠風尚」會員更可享買二送一優惠。限量發售的「泳季通行證」為澳門幣1,088元，於開幕當天首批入場，並可於整個泳季無限次入園暢玩。「激FUN夏日」水上樂園套票連住宿，提供新濠影匯明星匯、新濠天地摩珀斯及頤居、新濠鋒多間酒店選擇，優惠由澳門幣1,069起。

新濠影匯水上樂園

地址：澳門路氹連貫公路新濠影匯西翼三樓

電話：（853）8865 6767 / 800 900 783

開放時間：12pm至8pm

門票：澳門幣388元起

記者：張頌婷