【製毒判囚】哥倫比亞籍男受聘來港製毒囚逾19年　兩港男負責監視囚逾20年

▲ 哥倫比亞籍男受聘來港製毒囚逾19年。（經濟日報資料圖片）

警方於2019年搗破沙頭角1個製毒工場，揭發有哥倫比亞籍男子受聘來港製毒，並於工場內搜出可卡因等共逾25公斤毒品，市值逾3,600萬元。涉案3名男子今（21日）於高等法院承認1項製毒罪，分別被判囚19年9個月至20年8個月，另1名涉運毒的男子則承認1項販毒罪，被判囚14年4個月。

涉案4名被告依次為林靖峰（23歲；地盤工）、葉偉海（28歲、速遞員）、Noriega Martinez Jose Luis（40歲、車房工人）及劉旭亮（28歲、運輸工）。首3名被告承認1項製造危險藥物罪，控罪指3名被告於2019年1月21日在沙頭角塘肚坪村一間屋內，非法製造危險藥物，即可卡因鹽酸鹽。而第4被告則承認1項販運危險藥物罪，控罪指他於同年1月22日，在沙頭角非法販運危險藥物，即內含811克可卡因鹽酸鹽的953克固體。

案情指，警方於2019年1月21日到達案發製毒工場，並發現3名被告分別手持一些工具，3人嘗試逃走不果被捕，並於警誡下承認受聘製毒。警方於工場內檢取大量物品，包括一些化學溶劑及煤氣槍等，工場內亦有11個桶，共盛有18.9公斤可卡因，及內含5.1公斤可卡因鹽酸鹽的6.1公斤固體，總市值為約3,605萬元。

警方其後於附近兜截到同黨，即第4被告，並於他當時駕駛的車上搜出內含811克可卡因鹽酸鹽的953克固體，市值約104萬元。

其中首被告及次被告於警誡下進一步承認，兩人分別受聘於1名內地男子，收取10萬元報酬，負責監視哥倫比亞籍被告製毒，兩人透過平板電腦的翻譯軟件跟哥倫比亞籍被告溝通。

哥倫比亞籍被告於警誡下則指，1名內地男子出價2萬美元（折約15.5萬港元），聘用他來港製作7公斤可卡因。

辯方今求情時指，有關工場只維持3天便被搗破，被告犯案時間不長。法官質疑第3被告專程來港犯案，將會是加刑因素，辯方則指他曾經錄取口供，表示願意指證其他被告，希望獲得減刑。

法官判刑時，根據指引，涉案的毒品數量所需判以的刑期為超過30年，無可否認涉案工場是一個大規模的製毒工場，所涉毒品多達24公斤，因此以判囚31年為首3名被告的量刑起點，由於哥倫比亞籍被告專程來港犯案，因此需加刑2年。法官判首被告及次被告分別入獄20年8個月，而哥倫比亞籍被告因向控方提供了有用的證供，經減刑後判囚19年9個月。第4被告則被判囚14年4個月。

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記者：楊詠渝