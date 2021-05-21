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【素食媽媽】林嘉欣製作環保陶瓷器具　身體力行宣揚減塑生活

娛樂 15:27 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林嘉欣為品牌製作環保陶瓷器具。

近年轉為全素飲食的林嘉欣，因關注全球氣候暖化及環境保育問題，在選擇護膚品時，都會了解品牌背後的理念，身體力行從日常生活中活現低碳生活。林嘉欣日前出席Kiehl's每年一度大型慈善企劃，為兒童福利、環境保育盡一分力。

醉心於藝術創作的林嘉欣，不時會將自己的陶瓷作品分享在社交平台。在2021年初，林嘉欣曾將自己首101個陶器送給身邊的朋友、同事及合作夥伴，希望將善意傳達大家，多關心身邊的人。

生活中堅持減用塑膠。

今次林嘉欣特別為品牌製作了60件陶瓷器具，用上產品中的回收膠樽及保鮮青苔，製作成循環再造花藝盆，並為EcoDrive Hong Kong籌款。

嘉欣表示：「每個陶器的顏色可能不均勻或不完美，但它們盛載著美好的信息，要減少使用塑膠、保護環境，需要大家的支持和參與。」

宣揚環保訊息。

不論人生還是興趣，林嘉欣相信堅持就是成功：「就如品牌第二代繼承人Aaron Morse所言，『當找到自己喜歡並為之狂熱的事，用心去做，最終會帶你行得更遠。』我希望透過合作宣揚減少使用塑膠的訊息，大家一起從平常生活中學會減塑。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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