【認罪判囚】67歲退休漢承認非法集結囚逾5個月　官指被告撐傘為他人起壯膽效應

▲ 67歲退休漢承認非法集結囚逾5個月，官指被告撐傘為他人起壯膽效應。（經濟日報資料圖片）

2019年11月有示威者在中環畢打街一帶堵路，身穿西裝、戴口罩的67歲退休漢涉在前線與示威者交談，並斥責清理路障的人。退休漢早前承認1項非法集結罪，今（21日）於東區裁判法院被判監5個月2周。裁判官鄭紀航判刑時指，被告一身裝備是示威者慣常裝束，被告撐傘可為其他人遮蓋樣貌起壯膽效應。

被告梁榮光（67歲）報稱退休人士，早前承認於2019年11月18日，在中環與其他不知名的人參與非法集結。

裁判官今判刑時指，案發時，示威者佔據了路面，據片段估算人數超過500人。裁判官強調，雖然案情指人數為200人，他亦非反對案情內容，但認為200人只反映中午12時的情況，而被告是於下午被捕時是下午。

裁判官指其他示威者身穿黑色西裝，而被告雖然身穿深色西裝，但有戴口罩，可遮蓋樣貌，隱藏身分，身上搜出雨傘及泳鏡等，可供其他示威者隱藏身分使用。

裁判官續指，前線示威者一度堵塞龍和道，有熱心市民協助清路障，但被告卻向對方稱「呢度香港嚟㗎，Get out啦！」被告情緒高漲，充滿敵意及挑釁性。裁判官續指，有人在德輔道中來回走動，即使沒有下雨仍打開雨傘，群情洶湧，互相壯膽，被告一身裝備是示威者的慣常裝扮，被告又曾與前線示威者交談及撐傘，吻合他是示威者之一的說法。

裁判官又指，被告戴口罩可保護自己，所攜帶的雨傘等更可幫助其他示威者遮蓋樣貌，起了壯膽的效應。片段顯示被告曾以手指清路障的人，並說「Get out」等，裁判官認為辯方指被告只是叫人回家是極度牽強，以及自欺欺人的說法。

裁判官以7個月為判刑起點，考慮到被告開審前1個工作天才認罪，理應獲20至25%刑期扣減，考慮被告沒有前科等因素，會給予21.4%刑期扣減，終判監5個月2周。對於被告稱患有認知障礙症及適應障礙等因素，裁判官認為他病情不嚴重，稱相信可以接受懲教署的特別安排。

裁判官最終寄語被告，若被告想以香港為家，必須痛定思痛，痛改前非，共同建設和諧的社會。

案情指，當日下午約有200名示威者在中環畢打街一帶堵路。當日下午約2時，被告身穿西裝、戴著口罩、手持行山仗，在示威前線與數名人士交流，並斥責清理路障的途人「呢度香港嚟㗎，Get out啦！」被告被捕時被搜出護目鏡等物品。

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記者：林欣樂