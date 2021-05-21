【德國麻疹】港中斷風疹病毒傳播至少3年　世衞確認香港已消除風疹

▲ 港中斷風疹病毒傳播至少3年，世衞確認香港已消除風疹（資料圖片）

風疹（德國麻疹）曾經在香港是風土病，1977年流行起流行，在早年個案數目偶爾會出現高峰。世界衞生組織（世衞）西太平洋區域消除麻疹及風疹核查委員會今日（21日）確認，香港已達至中斷風疹病毒在本地傳播的目標。

香港於1978年開始風疹疫苗接種。自1990年起為所有一歲兒童接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR疫苗），並於1996年引入接種兩劑MMR疫苗的方案，風疹個案宗數大幅下降。接種兩劑MMR疫苗的方案已被確立並取得高接種覆蓋率。

根據世衞核實消除風疹的準則，當一個國家／地區在至少36個月內沒有證據顯示風疹病毒於當地傳播，並備有良好的監測系統，便會被視為已消除風疹。

衞生署署長陳漢儀歡迎世衞公布香港已達至消除風疹的目標，她指：

香港能夠獲得這成果實在值得鼓舞，但我們不能因此自滿而鬆懈。我們會保持警覺，繼續致力將人口中的免疫缺口彌合。

衞生署表示，香港具有完善的風疹個案監測系統、有效的流行病學監測和化驗室監測，以便在個案或爆發出現時能快速應變。

衞生署提醒市民接種疫苗，以保護自己、子女、家人及社區免受風疹感染。生育年齡的婦女如未接種風疹疫苗，應在懷孕前檢查免疫狀況，並按需要接種風疹疫苗。

確認全港消除麻疹和風疹委員會在2012年成立，以監察在消除麻疹和風疹方面的工作進度，委員會指，要維持中斷風疹病毒在本地傳播是一項長遠的挑戰。在全球成功消滅風疹之前，偶發個案和群組爆發仍會不時出現。

在現今國際旅遊及人口流動頻繁的時代，可能存有部分未接種風疹疫苗而較易感染的人士，令輸入個案引致爆發的潛在風險持續，這表明了適時為易受感染人士接種疫苗的重要，包括幼童、旅客、未完成疫苗接種的新來港人士和外籍家庭傭工。



西太平洋其他已達至消除風疹的國家／地區分別為：澳洲、文萊、澳門、新西蘭和韓國。

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責任編輯：鄧凱文