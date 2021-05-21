  • 32°C
香港時間 : 2021521日 (週五) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德國麻疹】港中斷風疹病毒傳播至少3年　世衞確認香港已消除風疹

社會 15:49 2021/05/21

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港中斷風疹病毒傳播至少3年，世衞確認香港已消除風疹（資料圖片）

風疹（德國麻疹）曾經在香港是風土病，1977年流行起流行，在早年個案數目偶爾會出現高峰。世界衞生組織（世衞）西太平洋區域消除麻疹及風疹核查委員會今日（21日）確認，香港已達至中斷風疹病毒在本地傳播的目標。

香港於1978年開始風疹疫苗接種。自1990年起為所有一歲兒童接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR疫苗），並於1996年引入接種兩劑MMR疫苗的方案，風疹個案宗數大幅下降。接種兩劑MMR疫苗的方案已被確立並取得高接種覆蓋率。

根據世衞核實消除風疹的準則，當一個國家／地區在至少36個月內沒有證據顯示風疹病毒於當地傳播，並備有良好的監測系統，便會被視為已消除風疹。

衞生署署長陳漢儀歡迎世衞公布香港已達至消除風疹的目標，她指：

香港能夠獲得這成果實在值得鼓舞，但我們不能因此自滿而鬆懈。我們會保持警覺，繼續致力將人口中的免疫缺口彌合。

衞生署表示，香港具有完善的風疹個案監測系統、有效的流行病學監測和化驗室監測，以便在個案或爆發出現時能快速應變。

衞生署提醒市民接種疫苗，以保護自己、子女、家人及社區免受風疹感染。生育年齡的婦女如未接種風疹疫苗，應在懷孕前檢查免疫狀況，並按需要接種風疹疫苗。

確認全港消除麻疹和風疹委員會在2012年成立，以監察在消除麻疹和風疹方面的工作進度，委員會指，要維持中斷風疹病毒在本地傳播是一項長遠的挑戰。在全球成功消滅風疹之前，偶發個案和群組爆發仍會不時出現。

在現今國際旅遊及人口流動頻繁的時代，可能存有部分未接種風疹疫苗而較易感染的人士，令輸入個案引致爆發的潛在風險持續，這表明了適時為易受感染人士接種疫苗的重要，包括幼童、旅客、未完成疫苗接種的新來港人士和外籍家庭傭工。
 
西太平洋其他已達至消除風疹的國家／地區分別為：澳洲、文萊、澳門、新西蘭和韓國。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫
23:04 2021/05/18
【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫
【新冠疫苗】政府已聯絡復必泰藥廠　審視降低接種疫苗年齡至最低12歲　
16:56 2021/05/19
【新冠疫苗】政府已聯絡復必泰藥廠　審視降低接種疫苗年齡至最低12歲　
【新冠疫苗】逾120萬人已打首劑　昨15人打針後送院2人須留院
23:07 2021/05/19
【新冠疫苗】逾120萬人已打首劑　昨15人打針後送院2人須留院
【新冠疫苗】逾120萬人已打首劑　昨7人打針後送院1人未經診症自行離院
22:02 2021/05/20
【新冠疫苗】逾120萬人已打首劑　昨7人打針後送院1人未經診症自行離院
【新冠疫苗】何文田44歲印傭昏迷送院後死亡　消息：一周前曾接種新冠疫苗
今日 11:38
【新冠疫苗】何文田44歲印傭昏迷送院後死亡　消息：一周前曾接種新冠疫苗
【新冠疫苗】大埔墟體育館接種中心電力故障有限服務2.5小時　80人受影響
今日 12:27
【新冠疫苗】大埔墟體育館接種中心電力故障有限服務2.5小時　80人受影響

你可能感興趣

【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫
23:04 2021/05/18
【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫
【新冠疫苗】政府已聯絡復必泰藥廠　審視降低接種疫苗年齡至最低12歲　
16:56 2021/05/19
【新冠疫苗】政府已聯絡復必泰藥廠　審視降低接種疫苗年齡至最低12歲　
【新冠疫苗】逾120萬人已打首劑　昨15人打針後送院2人須留院
23:07 2021/05/19
【新冠疫苗】逾120萬人已打首劑　昨15人打針後送院2人須留院
陳漢儀 德國麻疹 生育 懷孕 疫苗 太平洋 澳門 新西蘭 醫生 流行性腮腺炎

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩