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【著數優惠】foodpanda推pandapro回贈計劃　黃子華任代言人：香港人搵食世界第一

社會 15:52 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

外送平台foodpanda找來闊別銀幕兩年的黃子華擔任代言人。

外送平台foodpanda自4月1日起推出pandapro月費計劃，每月只需65元，就可享5次外賣或網購免運費。近日，foodpanda再推回贈優惠，只要今日（21日）起至6月30日成功登記pandapro，將會獲得2張總值65元的優惠碼；公司更找來闊別銀幕兩年的黃子華擔任代言人，大爆金句「香港人搵食世界第一」。

回贈優惠包括2個優惠碼，其一是30元外賣及生活百貨優惠碼，適用於滿100元（不連送貨費）的訂單，有效期將由收到優惠碼後起計至第30日。另一個是35元pandamart優惠碼，適用於滿100元（不連送貨費）的pandamart訂單。有效期將由收到優惠碼後起計至第30日。

成功登記pandapro後，2張總值65的元優惠券將於7個工作天內自動存入其已登記pandapro的foodpanda帳戶，並可於「我的優惠券」頁面內找到 。是次優惠只適用所有從未登記pandapro的帳戶。有關pandapro回贈名額先到先得，額滿即止。

foodpanda今次更找來「子華神」黃子華作擔任代言人並拍攝以「搵食」話題的廣告，片頭即大爆金句「香港人搵食世界第一」，更道出港人多句心底話「揾到首期，又有幾多時間留喺屋企？」、「揾食啫，唔好搵自己笨」。廣告會於今晚nowtv、viutv、香港開電視首播。

他指，今次選擇為foodpanda代言亦有個人原因，

休息兩年，人真係要去休息吓㗎！諗吓自己想要乜陪下家人做自己想做嘅嘢，然後再出發，咁樣先至會有力量，目標先至清晰！依家生活追求簡單啲，科技進步用個手提電話㩒個掣乜都有簡簡單單，方便左都幾好呀！

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責任編輯：陳子謙

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