【澳門新事】全新澳門大賽車博物館　格蘭披治揭秘大玩互動元素

▲ 澳門大賽車博物館經過翻新擴建，最新開放試營運中。（相片來源：澳門旅遊局）

澳門近年有新酒店及旅遊景點落成，繼去年的倫敦人酒店、新濠影匯水上樂園以外，另一個全面翻新的景點為澳門大賽車博物館。博物館建於1993年，本來是為了慶祝澳門格蘭披治大賽40周年。後來政府將旅遊活動中心改建成為全新澳門格蘭披治大賽車主題博物館，地方更大，展品更加豐富，亦有更多互動元素讓旅客可以親身參與。

▲ 擴充建成的大賽車博物館，比以往更有亮點，值得再次參觀。（相片來源：澳門旅遊局）

了解澳門格蘭披治

博物館樓高4層，佔地約16,000平方米，更獲LEED新建築物可持續金級認證。旅客可在館內重溫澳門格蘭披治大賽車的歷史，感受賽車運動的精采和刺激。藏有60年來的參賽賽車和電單車，講述車手、車隊和各傳奇人物自1954年起在濠江寫下的輝煌篇章及車壇點滴。

地面設有紀念首屆大賽車冠軍車手專區，以及介紹享負盛名的澳門東望洋跑道。一樓焦點在澳門格蘭披治大賽車早期方程式賽車及三級方程式大賽陳列展品；澳門格蘭披治電單車大賽為2樓主要賣點，當中包括展示電單車解構裝置、VR速感體驗等。而地庫層則介紹澳門GT盃及東望洋大賽，設有賽事體驗區及放映廳。

▲ 館內有多部仿製昔日及現今世代的賽車，車迷可以盡情打卡。（相片來源：澳門旅遊局）

互動及無障礙展品

車迷除了可以見到多部名車及古董跑車，以及各著名車手的生平及個人成績，如已故的冼拿，以及仍活躍車壇的莫他拿及侯夫等。當中還有不少互動玩意如模擬駕駛器、維修站換車胎等玩意，親身體驗東望洋賽道。展品中更有特別為視障人士而設的3D打印模型，以真實比例複製出賽車原貌，讓不同人士也能感受賽車熱血沸騰的魅力。

因疫情關係，現時博物館在網上開放公眾名額預約參觀，預約形式分上下午進行，即場換取門票。開放試營運期間，每日館內將提供4場公開導賞服務，可以在現場報名。

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澳門大賽車博物館

地址：澳門高美士街431號

電話：（853）8593 0515 /（853）8593 0516

開放時間：10am至1pm、3pm至6pm（逢星期二休館）

門票：試營運期間持澳門居民身份證人士20澳門幣，12歲或以下兒童及65歲或以上長者免費入場；非澳門居民40澳門幣，4歲至12歲兒童或長者20澳門元，3歲或以下兒童免費入場。

記者：張頌婷