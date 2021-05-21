【保就業計劃】18間物管公司完成回饋補貼予業主　涉款約5億元近1,500幢大廈受惠【內附完整名單】

▲ 政府公布獲批「保就業計劃」第二期補貼的大型物業管理公司回饋資料。（經濟日報資料圖片）

港府去年推出「保就業計劃」，資助僱主出糧，其中第二期計劃中，獲補貼的18間大型物業管理公司須向業主或業主立案法團回饋至少8成工資補貼金額。港府指，該18間公司已按要求透過減管理費等方式，完成回饋安排，總回饋金額共約5億元，涵蓋1,494幢大廈。

有關各間物業管理公司的總回饋金額及個別受惠於回饋安排的物業名單，即看：【下一頁】

政府指，回饋金額佔其獲批的「保就業」計劃第二期補貼約9成半，遠高於政府所規定的8成補貼額，回饋方式包括有時限的管理費減免或把款項存入有關業主立案法團或業主委員會的獨立銀行戶口。

政府說，為確保回饋安排按規定落實，「保就業計劃」代理人查核了18間物業管理公司提交的所有回饋記錄或證明，例如由銀行發出的出入賬記錄，並額外以抽樣方式聯絡90個物業業主或業主立案法團，佔獲回饋的1,500個物業約6%，以查證是否已經收到回饋，至今沒有發現違規情況。

政府發言人稱，感謝該18間物業管理公司願意遵守「保就業計劃」第二期下的額外承諾，為住宅業主提供回饋，亦感謝部分物業管理公司願意回饋更高比例的金額，或同時向非住宅物業（如工廈或商廈）的業主或業主立案法團提供回饋。

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記者：陳曉瑩