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【疫苗接種】經民聯：正推動工商界提供優惠予接種疫苗市民　如送免費機票及酒店住宿

政治 16:17 2021/05/21

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經民聯表示，正推動工商界向已接種疫苗的市民，提供優惠計劃。（尹櫻霖攝）

經民聯表示，正推動工商界向已接種疫苗的市民，提供優惠計劃，包括免費機票、酒店住宿套票、自助餐、主題樂園入場券等。該黨立法會議員、行政會議成員林健鋒指，業界對有關計劃反應積極正面。

林健鋒認為，本港雖然在防疫工作方面的表現不錯，但與內地、歐美等地相比，疫苗接種率卻不理想，他會繼續聯絡港府相官員及工商界，希望有關計劃可以落成，鼓勵市民打針。

他指出，機管局早前斥資20億元預購約50萬張機票，建議機管局預留部分機票，送給已接種疫苗嘅市民，機票的目的地可以是疫情受控的內地各省市，或受港人歡迎的亞洲地區，透露機管局對此持開放態度。

酒店業界方面，林健鋒指，業界樂意向已接種疫苗的市民，提供免費或優惠的酒店住宿套票、自助餐及消費優惠等；海洋公園同及昂坪360等機構，亦願意送出一定數量門票予相關市民；港鐵及娛樂界，亦可以送出儲值票及電影戲票。他又指，港府在提供疫苗接種誘因時，不一定要派錢，建議透過電子消費券加碼､一筆過發放電子消費券，或以持續進修基金加碼等方式作為鼓勵。

另外，林健鋒認為，現時本港的疫情漸趨穩定，不計近日4歲男童的確診個案的話，本港已連續28日沒有出現源頭不明個案，加上內地現時的疫情亦穩定，強調現時是一個「好時機」開通大灣區關口，落實｢大灣區商務氣泡」。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

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