【小一叩門】2021年小一派位叩門攻略　九龍區熱門官津小學叩門收表詳情

▲ 今年小一統一派位結果將於6月2及3日公布，以郵遞方式通知家長。如果派位結果未如理想，家長可為孩子到學校「叩門」。

今年6月2至3日是小一統一派位結果公布的大日子，透過郵遞方式通知家長，如果家長對小一派位結果不滿意，就要開始「叩門」。各官津小學的叩門要求、申請時間及面試時間等均不相同，家長宜先了解各校的叩門詳情。

TOPick根據各學校的網頁資料後，整理多間九龍區熱門官津小學的小一叩門詳情，包括交表日期、提交資料、面試日期等，家長可參考。

41校網

九龍塘天主教華德學校

報名日期為6月2日至6月9日，學校提供網上表格（按此連結），在指定時間提交至校務處，包括備取生申請表、出生證明文件副本、小一自行分配學位申請表副本、統一派位選擇校表副本、小一註冊證副本、領洗紙副本（如有），以及不超過5頁雙面A4的「個人檔案」。個人檔案可附幼稚園發出的學習表現報告副本；學習或課外活動表現證明副本，如獎狀、證書等。

第一輪筆試日期於6月11日進行，家長只需將備取生送到學校，於指家時間接回。如入選第二輪將獲電郵通知，於6月18日進行，1位家長陪同學生面見，校方除了留意學生面試的表現外，亦會了解家長對學校辦學理念的認同及配合。

▲ 九龍塘天主教華德學校在區內口碑佳，升中派位成績有保證。（小學概覽圖片）

嘉諾撒聖家學校

有意申請叩門的家長，可於6月8日至9日親身把報名表及所需文件交回學校。表格可於學校網頁下載（按此連結），並需提交出生證明文件副本、小一註冊證副本、小一自行分配學位申請表副本、小一統一派位選校表副本、K2 及 K3 有的成績表副本、領洗紙副本（如有）、家長或監護人身份證或護照副本、參與課外活動或其他才藝活動的證書／獎狀文件影印本。交回文件後，校方會即場發出確認申請便條，便條上列出面見日期及時間。

華德學校

據學校網頁顯示，小一入學備取生由6月2日起接受申請，可到學校接待處索取表格或在網頁下載（按此連結），並提交以下資料，包括學生出生證明文件（副本）、小一入學申請表（副本）、統一派位選校表格（副本）、小一註冊證（副本）、學生最近成績表（副本）、學生曾考獲的證書（副本）、領洗紙（副本）及推薦信（如有）。如獲邀面試，校方將以電郵方式通知家長，以個別形式面見學生，家長毋須陪同。

32校網

大角嘴天主教小學

叩門申請日期為6月5日、6月7日至9日，有意申請者可親身到學校校務處索取申請表，或在學校網頁下載（按此連結），遞交申請時，並附上出世紙副本、小一註冊證副本、自行分配學位小一入學申請表副本、統一派位選擇學校表格副本、K3成績表、天主教領洗紙副本（如有）、課外活動表現及服務的證明文件及其他特別才藝的文件正本及影印（如有關英語及普通話水平的證明）、學習檔案等。

學校將以電話通知學生及家長到校面見，首輪面試於6月10日舉行，需帶備文具及顏色筆，只面見學生；次輪面試於6月12日舉行，校方會邀請家長與子女一同參與面談。

▲ 大角嘴天主教小學以小班教學模式進行教學。（小學概覽圖片）

大角嘴天主教小學（海帆道）

家長可於即日起至6月9日到校遞交申請，申請表可於學校校務處或學校網頁下載（按此連結），遞交申請表時須帶備學生出世紙副本及正本、回郵長信封一個、幼稚園最近2次成績表副本及正本、自行分配學位及統一派位階段選校表副本、學生近照2張。面試日期為6月12日需時約1小時15分鐘，需帶備文具、顏色筆及兩本圖書，只能一位家長陪同學生到校。

中華基督教會協和小學

叩門申請日期為6上旬，大約招生約18個小一候補生，視乎班數而定，家長須親身遞交申請，不接受郵寄。學校會接見所有申請學生，依面見分數而決定取錄結果。

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31校網

油蔴地天主教小學（海泓道）

家長可於6月5日或之前到校或在學校網頁（按此連結）下載申請表，並於6月4日及5日到校遞交申請表及所需文件，家長須將文件按校方既定次序釘裝成冊，體藝活動、比賽得獎、服務等資料副本以5頁紙為限，並需雙面影印。

校方設2輪面試，首輪面試將於6月8日舉行，獲次輪面試機會的申請者會收到學校電話約見，並於6月12日舉行，獲取錄學生將於7月初收到校方電話通知。

▲ 油蔴地天主教小學（海泓道）將設2輪叩門面試。（香港經濟日報資料圖片）

油蔴地天主教小學

家長可於6月2至4日學校網頁（按此連結）或到校索取申請表，並於期間的辦公時間內到校辦理申請，家長可遞交最多一張兩頁A4的個人資料檔案。

首輪面試為6月5日，只面見小朋友，而次輪面試名單於即日下午上載到學校網頁，並於6月10日至11日面見小朋友及家長，被取錄者將於7月7日或之前收到電話通知。

嘉諾撒聖瑪利學校

家長可於即日起至6月11日登入學校網頁（按此連結）下載報名表，連同所需文件於6月11日或之前寄回學校。受疫情影響，校方有可能更改招生安排，家長可於6月16日起留意學校網頁的「最新消息」。

總成績理想的申請人將獲邀參加面試，7月底前會收到校方電話通知，而面試日期仍有待公佈。

48校網

觀塘官立小學（秀明道）

申請表可於學校網頁（按此連結）下載或親身到學校校務處索取，遞交日期由6月2日至7日止，家長須連同相關文件親自交至校務處，校方將會視乎學位情況，致電通知申請人到校進行面試。

▲ 聖公會德田李兆強小學屬觀塘區熱門小學。（小學概覽圖片）

聖公會德田李兆強小學

學校將於6月2日至9日在學校網頁（按此連結）接受候補生網上電子報名，而面試將於6月9日下午進行，進一步詳情仍有待學校公佈。

中華基督教會基法小學（油塘）

家長可於6月2日起於學校網頁（按此連結）下載申請表格，校方指報名日期及其他詳情可參閱表格，詳情仍有待公佈。

註︰以上資料供參考，一切以相關學校為準

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責任編輯︰王明芳