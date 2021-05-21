【ERROR自肥企画】化身幽靈刺客救蘇小小　長情大隻仔Agent. L與女友放閃

▲ 《ERROR自肥企画》的

ViuTV節目《ERROR自肥企画》成為熱話，不只是幕前的ERROR人氣急升，連幕後的製作團隊「無制限OT編集団」亦有大受歡迎。

助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）、撰稿阿暉（麥可暉）受注意，格仔導演阿Mike（劉諾衡）更有一批粉絲「格仔餅」。此外，另一大隻仔導演Agent. L（曹梓冲）也具人氣。

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▲ Agent. L仿幽靈刺客造型。

Agent. L仿幽靈刺客

在昨晚播（5月20日）出的《ERROR自肥企画》內，黑黑實實的Agent. L化身幽靈刺客（Blade），觀眾大讚扮相超似韋斯利史納斯（Wesley Snipes），網民開玩笑建議MARVEL應考慮邀Agent. L主演新一集《幽靈刺客》電影。

其實Agent. L早在《花姐ERROR遊2》時每集出場，已引起注意，當中常說「Secured」成為角色標誌。

外表長得較持重的Agent. L今年只28歲，於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系畢業，同時也是運動健將，平時喜歡打籃球、滑雪、行山。

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Agent. L與女友放閃

此外，Agent. L與女友呂珮琳（Elsie）拍拖約10年，並不時在社交平台上載與女友的合照放閃，所以粉絲對Elsie不陌生。在昨晚《ERROR自肥企画》內肥仔（梁業）自肥的「愛情動作片」內，Agent. L與性感的蘇小小（Zoe）合演搜查官拍檔，網民開玩笑稱擔心Agent. L要被罰跪玻璃。

Elsie都可以算是公眾人物，她曾與張智霖合作拍網劇《最好的時光》，而且她與商台DJ阿正（黃正宜）合作經營YouTube頻道「加州女孩LA Girls」，Agent. L亦十分支持女友，有時也在該頻道亮相。