【少數族裔】天文台推出全新個人版天氣網站　新增尼泊爾語等8種語言提供基本天氣資訊

▲ 天文台今日(21日)推出全新個人版天氣網站，新增印度語、印尼語、尼泊爾語等8種少數族裔語言提供基本天氣資訊。（擷自天文台網頁）

天文台今日(21日)推出全新個人版天氣網站，新增印度語、印尼語、尼泊爾語等8種少數族裔語言提供基本天氣資訊，包括最新天氣報告、天氣警告、九天天氣預報、熱帶氣旋路徑、雷達、衞星及閃電圖像等，協助他們計劃日常活動及為天氣變化提早作準備。

天文台表示，新網站除繁體中文、簡體中文和英文外，將以八種少數族裔語言，即印度語、印尼語、尼泊爾語、烏爾都語、他加祿語、泰語、旁遮普語和越南語，提供基本天氣資訊，包括最新天氣報告、天氣警告、九天天氣預報、熱帶氣旋路徑、雷達、衞星及閃電圖像等。

天文台台長鄭楚明指，少數族裔人士可利用新網站獲取以他們語言表述的天氣資訊，有助計劃日常活動及為天氣變化提早作準備。



「融匯―少數族裔人士支援服務中心」（CHEER）主任岑潔儀對天文台推出全新個人版天氣網站表示歡迎，並指出新網站有助居港的少數族裔人士了解最新天氣情況，協助他們適應在港生活。

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責任編輯：陳正怡