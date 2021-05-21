【電話騙案】28歲男子涉自稱特務收取3.8萬酬勞　訛稱退休婦干犯貪污騙取790萬元

▲ 警方拘捕一名自稱特務男子，涉嫌騙去荃灣區一名退休老婦兩個物業的按揭貸款額及積蓄，老婦損失共790萬港元（曾秋文攝）

警方拘捕一名自稱特務男子，涉嫌騙去荃灣區一名退休老婦兩個物業的按揭貸款額及積蓄，老婦損失共790萬港元。



東九龍總區重案組總督察莫子威表示，家住荃灣綠楊新邨的70歲老婦，去年九月接獲騙徒來電，指她在內地干犯貪污案並需要存入一筆款項到自己戶口以示清白。在9月至12月期間，騙徒多次與女事主聯絡並知道她在荃灣區有兩個物業地舖，至去年12月30日，一名自稱特務男子陪同老婦到中環一間持牌按揭公司，並申請300萬元物業按揭貸款，翌日男騙徒再次陪同老婦到同一公司申請另一筆300萬元按揭貸款，並陪同老婦到銀行存入共600萬元的款項，其間騙徒取了事主的銀行卡及密碼資料。老婦至今年3月才驚覺戶口的存款不翼而飛，於是報警。

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警方經深入調查後鎖定目標男子在昨日（20日）於筲箕灣拘捕該名28歲男騙徒，他報稱無業並向警方表示自己去年亦是假冒官員騙案的受害者，並損失一萬元。今次被招募為特務騙徒，可收取3萬8千元酬勞。消息稱受害老婦被騙的2個物業按揭是荃灣區兩間空置地舖，估計市值約6000萬 。警方表示由於該批貸款屬不合，稍後會協助受害人與貸款公司商討及協調。

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記者：曾秋文