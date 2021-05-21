【小一叩門】2021年小一派位叩門攻略　新界熱門官津小學叩門收表詳情

▲ 2021年新界熱門官津小學叩門攻略。

2021年度小一統一派位結果將於6月2至3日公布，孩子若未能派往心儀學校，家長仍可透過叩門作最後努力。而不同官津學校的叩門申請時間、要求均有不同，家長應先了解各校的叩門詳情。

因應疫情影響，部分學校亦採用視像面見或提交錄影片段作首輪甄選，家長宜看清學校的拍片要求及所需內容，並安排時間與子女準備，方能考入心儀小學。

▲ 浸信會呂明才小學。（經濟日報資料圖片）

沙田區

浸信會呂明才小學

申請表格可於學校網頁下載，遞交表格日期為6月5日（六），家長填妥表格後須親臨學校，連同最近兩年幼稚園學業及個人發展資料副本、出生證明書副本、小一份學申請表自行及統一派位的家長副本、回郵信封一併遞交。

校方表明，91校網申請者必須在自行派位及統一派位的「跨區」、「91區」均選擇該校為首志願，即俗稱的「1-1-1」，其他區申請者亦須於自行派位及統一派位的「跨區」選擇該校為首志願方可獲得叩門機會。

申請表格：按此連結

胡素貞博士紀念學校

叩門申請日期為6月2日（三）至6月5日（六），家長須親自交表到學校地下接待處，不接受郵遞申請。所需文件包括：申請表、註冊證副本、選校表格副本，如有需要，亦可提交不多於4張紙的個人學習檔案。

面試將於6月16日（三）舉行，校方將於6月12日前通知家長及學生參加面試，如未接獲通知，則作落選論。

申請表格：按此連結

沙田圍胡素貞博士紀念學校

叩門申請日期為6月2日（三）至6月5日（六），家長親身提交或以郵遞方式提交表格。所需文件包括：申請表、小一註冊證副本、自行派位申請表副本、統一派位表格副本、學生出生證明副本、最近成績表副本、其他資料不多於8頁，並須提交1分鐘的自我介紹短片。

如獲面試，校方將於6月11日（五）或之前通知家長，如沒有接獲電話通知者作落選論，後補生面試時間由校方安排，不能自選，獲取錄者將於7月5日或以後電話通知。

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北區

東華三院馬錦燦紀念小學

報名日期為6月2日至6月4日，家長可選擇親身遞交或郵寄。報名所需文件包括：申請表、自行分配申請表及統一派位選校表副本、不多於10頁的學生個人資料檔案（Portfolio）。

而Portfolio內容可包括家長自薦信、幼稚園成績表、學習進展報告、證書、獎狀、學生作品、日常生活照片等。家長亦可按需要自行決定是否同時提交不多於2分鐘的自拍影片，以介紹孩子。

學校網頁詳細列明甄選辦法及準則，第一輪將由學校組成的遴選委員會，審視申請人的個人資料檔案，甄選出30至40名申請人進入第二輪面試。面試將於6月中旬舉行，會同時面見家長及學生，會根據疫情最新發展，決定採用視像或親身面見。

申請表格：按此連結

聖公會榮真小學

遞表日期為6月5日至9日，家長須親自遞交至學校地下大堂。申請文件包括：申請表、出生證明副本、3年幼稚園成績表副本、個人發展資料副本、自行派位及統一派位申請表副本。面試日期將於6月11日舉行，校方會於6月10日或之前通知申請人到校面試。

申請表格：按此連結

五旬節于良發小學

申請日期為6月2日至7日，所須文件包括報名表、學生最近一年的成績表副本、出生證明書副本、自行派位及統一派位申請表副本、家長亦可提交推薦信、課外活動證明或獎項副本等，以5張單面A4紙為限。除了親身遞交文件，家長亦可選擇網上報名及遞交有關文件。

首次面試將於6月9日進行，約見時間將列於面試便條或電郵通知，第二次面試，學校會電話個別通知。

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▲ 大埔舊墟公立學校。（經濟日報資料圖片）

大埔區

大埔舊墟公立學校(寶湖道)

報名日期由即日至6月7日，所需文件包括證件相2張（張貼於表格上）、出生證明正本及副本、中班及高班成績表正本及副本、高班中、英、數功課樣本正本及副本各一份（以3頁A4紙為限）、其他學習經歷、專長獎項等的正本及副本（以2頁A4紙為限）、回郵信封。

面試日期為6月12日，校方會參考申請人提交的資料，根據申請人的操行、學業成績、參與課外活動及獎項等表現，作第一輪甄選。獲邀參加面試的申請人將於6月9日或之前接獲學校電郵通知，如未收到通知，則視為落選論。

申請表格：按此連結

大埔舊墟公立學校

申請日期由即日至6月7日，所需文件為證件相2張、出生證明書正本及副本、學習紀錄（如適用）及回郵信封一個。

面試日期為6月12日，採用個別面試模式，如有需要，校方會約見家長。

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香港教育大學賽馬會小學

報名日期為6月7日至8日，家長須親臨學校提交申請。所需文件包括申請表、家長問卷、自行派位及統一派位申請表副本、出生證明副本、學生最近2個學年的成績表副本、父母身份證副本、回郵信封1個。

家長亦可選擇地提交不多於2張雙面A4的學生獲獎紀錄、參與各項活動證明，另如有學生特殊健康證明亦可提交。如獲安排面試，學校將於6月16日或之前以電郵方式通知家長。

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荃灣區

香港浸信會聯會小學

申請日期為6月2日至7日，家長可於6月2日起於網上填寫申請表，列印申請表，並於6月7日或之前連同繳款證明（50元報名費）、出生證明副本、自行派位及統一派位申請表副本、小一註冊證副本、中班、高班幼稚園學習表現報告副本、其他學習或課外活動表現副本（如有），幼稚園成績表及其他學習經歷總數不超過4張雙面A4紙。

面試分為3階段，第一階段為面試錄像，影片長度不多於1分鐘；第二階段為小組面試，將於6月24日進行，面試時間約為20分鐘；第3階段為個人面試，將於6月28日或29日進行，獲取錄的申請人以電郵通知。

申請表格：按此連結

海壩街官立小學

報名日期為6月2日至5日，家長須交回申請表格、同意書、出生證明副本、K1至K3成績表副本、回郵信封、個人檔案文件夾（如有）。

面試將於6月16日或17日進行，分課堂學習及個別面試形式進行，必須有一位家長陪同出席應考。

申請表格：按此連結

荃灣官立小學

家長即日起至6月7日可申請叩門，所需文件包括申請表、出生證明副本、K1至K3成績表、自行派位及統一派位申請表副本、學生參與課外活動/學藝/獲獎紀錄（如適用），推薦信（如適用）。

第一次面見將於6月15日舉行，所有申請者均獲面見機會；第二次面見將於6月23日舉行，校方會個別電話通知獲選學生家長，家長須陪同申請者一同到校面見。

申請表格：按此連結

▲ 聖公會主恩小學。（經濟日報資料圖片）

葵青區

聖公會主恩小學

報名日期為5月24日至6月11日，所需文件包括申請表、小一註冊證副本、出生證明副本、證件相一張、父母或監護人身份證明文件副本、最近成績表副本，可以郵寄或親身遞交，若親自到校，需攜同所有文件正本。

面試分兩輪，第一階段將於6月22日至23日以Zoom形式舉行，為學生個人面試，測試學生中英數能力及創意解難；第二階段會與考生及家長面談，校方會個別通知學生面試日期及時間。

聖公會仁立紀念小學

申請日期為5月20日至6月7日，所需文件包括申請表、申請信、出生證明副本、自行派位及統一派位申請表副本、最近2年成績表副本、其他證書副本（如適用）。

面試分3輪，首輪將於6月10日舉行，只面見候補學生；次輪面試於6月11至12日舉行，會面見學生及家長，第3輪面試則於6月下旬，亦會面見學生及家長。

申請表格：按此連結

聖公會青衣邨何澤芸小學

申請日期為6月2日至8日（星期日除外），家長須提交申請表、小一註冊證副本、出生證明書正本及副本、最近1年成績表副本、證書或其他獎狀副本（若有）、個人檔案（若有）。

面試將於6月18日舉行，學校將於6月11日或前以電郵或郵寄方式發送面試通知書予合適申請人，面試內容包括語言能力、學科知識、創意、禮儀及自理能力等；取錄準則包括學業成績、課外活動及面試表現等。

申請表格：按此連結

註︰以上資料供參考，一切以相關學校為準

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