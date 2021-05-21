【職場文化】工作表現不被認同深感委屈 鄭丹瑞：別人的不認同是推動力

年輕人覺得自己的工作表現不被認同，深受委屈，有很多怨憤，走來向我哭訴。我嘗試用老掉大牙的方法去開導他、安慰他，年輕人聽不入耳，可以理解。「你後生嘅時候無試過不被認同咩？」他反問我：「你當時係咪都好似我依家咁呀？」

年輕人的問題，令我回想起自己年少輕狂的日子，以為地球只會圍繞自己在轉的日子，太多次不被認同，但我卻很少覺得受委屈，更加不會向任何人哭訴。可能是我的強烈自尊心作祟，我告訴自己：

人家不認同我，是人家未認識我，未相信我，與其花時間在深深不忿，不停埋怨別人，倒不如好好地做，總有一天，要讓所有不認同我的人閉嘴！要他們覺得，當日不接受我的意見，損失的，是他們，不是我。

遺憾的是，活到今天，我仍然未能做到。但我還是一步一腳印的，讓不認同我的人，慢慢接受我，即使一天只多添一個半個，已經足夠。別人的不認同，是對自己的推動力，是後來才發現的真理；今天跟年輕人分享，年輕人一下子當然消化不來，他必須自己慢慢體驗，能否轉化成推動力，也就要看他的造化。

努力表現不被認同，你可以選擇呼天搶地，也可以選擇默默耕耘，別人如何看待自己，不能勉強，最重要的是自己如何看待自己？不被認同就呼天搶地，只表示連你也不認同自己。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「不被認同」