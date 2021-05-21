【男神復出】黃子華拍廣告大爆搵食金句　子華神久休後領悟生活要簡單【有片】

▲ 黃子華拍廣告大騷金句。

自《乜代宗師》後闊別銀幕兩年的黃子華，令不少粉絲甚為掛念，近日子華神復出，擔任外賣廣告代言人，今日廣告片曝光，久休復出的子華神棟篤笑上身，大爆搵食金句，將簡簡單單的外賣廣告，化成具深度的人生哲理。

此外賣廣告系列，之前由鄭嘉穎任代言人，今次由「子華神」黃子華接棒上陣，成為新一輯廣告男主角，並拍攝了名為「Foodpanda 點止搵食咁簡單」廣告片。

▲ 黃子華為外賣廣告任代言人。

【著數優惠】foodpanda推pandapro回贈計劃 黃子華任代言人：香港人搵食世界第一

久休復出

久未有正式演出的黃子華，穿著長身外套及白恤衫西褲，甚有風采，更有風采是片中不乏金句，短片以「搵食」為主題，廣告開首以「香港人搵食世界第一」，子華其後連續發問「搵食」的原因，簡單之餘頗具思考性。

當中如「香港人搵食世界第一！因為喺香港人嘅生活之中，搵食排名第一！」、「你真係好鍾意返工呀？有無時間搵鍾意嘅人？」、「揾到首期，又有幾多時間留喺屋企？」金句道中不少港人心聲。

其他金句：

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最後子華又以「揾食啫，唔好搵自己笨」，然後才帶入廣告主題，在產品廣告中依然帶出哲理，盡見子華演出魅力。

子華休息兩年，今次選擇為foodpanda代言亦有個人原因，他稱：「休息兩年，人真係要去休息吓㗎！諗吓自己想要乜，陪吓家人，做自己想做嘅嘢，然後再出發，咁樣先至會有力量，目標先至清晰！依家生活追求簡單啲，科技進步用個手提電話㩒個掣乜都有，簡簡單單，方便咗都幾好呀！」

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▲ MIRROR近年是廣告寵兒。

近年人氣組合MIRROR、ERROR成廣告商寵兒，其中成員都曾任外賣代言人，子華今次復出，不少網民都指可挑戰廣告男神地位。

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