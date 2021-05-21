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【2021父親節】朗廷酒店父親節型格韻魅Staycation　給爸爸享受意國奢華男服Zegna之旅【內附連結】

休閒消費 17:03 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港朗廷酒店為父親們帶來「型格韻魅」Ermenegildo Zegna之旅，感受意大利風情、奢華男裝的細膩。（酒店提供）

​​​​​​今個父親節，你計劃好如何讓爸爸過一個難忘的父親節了嗎？香港朗廷酒店為父親們帶來「型格韻魅」Ermenegildo Zegna之旅，感受意大利風情、奢華男裝的細膩，以及Ermenegildo Zegna全新推出的ESSENZE JAVANESE PATCHOULI香水。

父親節「型格韻魅」住宿套餐

以Zegna特色的意大利香檸檬、粉紅胡椒，以及充滿辛香的羅勒作主調，香水帶出乾燥與溫和的大地感，並交織著炎熱與清涼相撞疊出層次香氣。

    點擊圖片放大
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套餐亦包括Ermenegildo Zegna著名的個人化「探索我的Zegna之旅」 — 客人可到北京道的Ermenegildo Zegna參與Su Misura體驗。Su Misura可為客人各種不同的心情與時刻，打造獨一無二的服飾，從訂製服到休閒服，週末休閒還是正式場合。

「型格韻魅」住宿套餐可於2021年6月1日至7月31日預訂，每房每晚港幣1,388*元起。

「型格韻魅」住宿套餐

套餐包括：

  • 內園景高級客房住宿一晚
  • 免費客房升級至城市景豪華客房
  • 雙人每日早餐
  • 於廷廊享用雙人午餐
  • 於Artesian享用兩杯以Ermenegildo Zegna ESSENZE JAVANESE PATCHOULI香水作創作靈感的雞尾酒
  • Ermenegildo Zegna港幣1,000元現金券一張
兩小時「探索我的Zegna之旅」		 由港幣1,388*元起
「型格韻魅」豪華住宿套餐

套餐包括：

  • 主臥套房住宿一晚
  • 雙人每日早餐
  • 於廷廊享用雙人午餐
  • 雙人朗廷會禮遇，包括享用每日早餐、下午茶、黃昏雞尾酒和開胃小吃
  • 於Artesian享用兩杯以Ermenegildo Zegna ESSENZE JAVANESE PATCHOULI香水作創作靈感的雞尾酒
  • 來回接送服務
  • 全新推出Ermenegildo Zegna ESSENZE JAVANESE PATCHOULI 100毫升香水一支
  • Ermenegildo Zegna港幣1,000元現金券一張
兩小時「探索我的Zegna之旅」		 由港幣3,188*元起
「型格韻魅」奢華極致住宿套餐

套餐包括：

  • 特式套房住宿一晚
  • 雙人每日早餐
  • 雙人品味唐閣精選客餐
  • 雙人朗廷會禮遇，包括享用每日早餐、下午茶、黃昏雞尾酒和開胃小吃
  • 於Artesian享用兩杯以Ermenegildo Zegna ESSENZE JAVANESE PATCHOULI香水作創作靈感的雞尾酒
  • 來回接送服務
  • 套房內設Dom Perignon 2008一瓶
  • Zegna套裝一份（家居服和游泳短褲）
  • Ermenegildo Zegna迷你香水一套
  • Ermenegildo Zegna港幣1,000元現金券一張
兩小時「探索我的Zegna之旅」		 由港幣15,888*元起

詳情及預訂可按此連結

編輯：葉翠華

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