【2021父親節】朗廷酒店父親節型格韻魅Staycation 給爸爸享受意國奢華男服Zegna之旅【內附連結】
休閒消費 17:03 2021/05/21
今個父親節，你計劃好如何讓爸爸過一個難忘的父親節了嗎？香港朗廷酒店為父親們帶來「型格韻魅」Ermenegildo Zegna之旅，感受意大利風情、奢華男裝的細膩，以及Ermenegildo Zegna全新推出的ESSENZE JAVANESE PATCHOULI香水。
父親節「型格韻魅」住宿套餐
以Zegna特色的意大利香檸檬、粉紅胡椒，以及充滿辛香的羅勒作主調，香水帶出乾燥與溫和的大地感，並交織著炎熱與清涼相撞疊出層次香氣。
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套餐亦包括Ermenegildo Zegna著名的個人化「探索我的Zegna之旅」 — 客人可到北京道的Ermenegildo Zegna參與Su Misura體驗。Su Misura可為客人各種不同的心情與時刻，打造獨一無二的服飾，從訂製服到休閒服，週末休閒還是正式場合。
「型格韻魅」住宿套餐可於2021年6月1日至7月31日預訂，每房每晚港幣1,388*元起。
|「型格韻魅」住宿套餐
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套餐包括：
|由港幣1,388*元起
|「型格韻魅」豪華住宿套餐
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套餐包括：
|由港幣3,188*元起
|「型格韻魅」奢華極致住宿套餐
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套餐包括：
|由港幣15,888*元起
詳情及預訂可按此連結
編輯：葉翠華