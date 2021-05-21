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【罕見事故】新款混能的士儀表板現故障　皇冠汽車：可免費更換變壓器零件

社會 16:53 2021/05/21

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代理商皇冠汽車向業界發信，已有混能系統零件「inverter」（變壓器）陸續抵港，可為受影響的車輛安排更換。（資料圖片）

今年首季生產、新落地豐田混能的士，被揭發引擎失靈，可引致行車時煞車死火。代理商今日（21日）向業界發信，已有混能系統零件「inverter」（變壓器）陸續抵港，可為受影響的車輛安排更換。

代理商皇冠汽車今日（21日）向的士商會業界及特約經銷商發信，提到早前部分在今年首季生產的豐田混能的士，儀表板間歇顯示英文系統信息及亮起黃色警示燈，現時已有零件陸續抵港，可為受影響的車輛安排免費更換。

廠商又指，車主可致電2880 4988預約到豐田維修中心跟進，如需更換零件，過程約需半個工作天，並不需要收費。維修中心分別設於5個地方，包括九龍灣、北角、元朗、荃灣和沙田。

TOPick早前接獲消息，指今年首季生產、新落地豐田混能的士的監察設定，出現異常敏感。司機駕車時，儀表板會突然閃起警告燈，之後死火。業內消息稱，近日有新車於路中心煞車，被尾隨車輛撞尾出意外，幸未有傷亡，現階段未知意外跟引擎失靈有否關聯。

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責任編輯：陳子謙

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