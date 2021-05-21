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【Old Seafood】缺點是安全至上不思進取 曾智華：「老是佛」保守懷舊無勇突破

休閒消費 17:02 2021/05/21

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曾智華：「老是佛」保守懷舊無勇突破。

「老是佛」公務員回應

 

    我肥碌有個「快樂傳媒老是佛」小組，由十四位六十年代加入傳媒的資深管理人組成，絕大部分已退休。

「老是佛」，相信個個都知是年輕一輩揶揄上一輩的形容，直講是「老××」，諧音是「Old Seafood」、「老海鮮」。即是，一班阻住地球轉等退休的暮氣沉沉上司。

不少同輩被稱「老海鮮」，頗為勞氣。我又如何？睇返四十年前，自己咪又係咁！總之，個個成長後就領略乜叫「他朝君體也相同」㗎啦！

「老是佛」的缺點是安全至上、不思進取、保守懷舊、無勇突破......

優點呢？經濟豐富、知所進退、全盤了解公司制度及架構上不能逾越的死穴，不會一失足成千古恨。

不過，世事無絕對，我也見過不少優缺點共擁的「老是佛」，總之，一切以公司利益先行。

今日點解講「老是佛」？因昨日約咗退休高官「大F」午餐，佢揸住份剪報笑笑口同我講：「喂，碌Sir，你睇睇葉劉幾有突破？佢高調指出話——公務員欠果斷，須改善『太合規』文化呀，哈哈哈！」

點解「大F」卡卡聲笑？因佢與葉劉同期，大家都經歷同一段公務員生涯，絕對知道公務員行使權力時，應只嚴分黑、白，絕不可似商界咁遊走「灰色地帶」。執行公事，只有合規與不合規，沒有「太合規」的。

「老友，若你鼓勵下屬『不太合規』，出咗事，你肯唔肯代佢孭隻大鑊先？十個十個唔肯啦，吓嘛？！」

「大F」可以代表所有「老是佛」高官嗎？

全文刊於《經濟日報》，原題為「老是佛」公務員回應

撰文 : 曾智華

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