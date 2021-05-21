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【著數優惠】Market Place Plus App激抵搶購優惠　$1買5包裝卡樂B薯條+滿$488即減$60

休閒消費 17:07 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Market Place Plus App今期推出激抵搶購優惠，5包裝卡樂B薯條只需$1。（超市提供）

Market Place by Jasons全新手機應用程式Market Place Plus App 不定期會推出APP限定$1搶購優惠，由即日起至5月27日期間，原價 $21.9的5包裝卡樂B宅卡B薯條，將以$1限量發售，只需下載手機應用程式，即可享用優惠。

除此之外，用戶於5月21日在手機應用程式買滿指定金額，更可即時獲得折扣優惠。只需於首頁領取優惠券，即可享$488即減$60或$688即減$120優惠。

Market Place Plus App亦有新登記用戶優惠，每位新登記用戶皆可享有$50電子迎新優惠，登記後電子優惠券會自動儲存至用戶賬號。新登記用戶只需透過App單筆訂單消費滿$100，即可使用電子優惠券，消費金額需扣除所有推廣優惠及服務費後計算，不可與其他折扣或推廣優惠同時使用。

而由即日起至5月27日期間，Market Place Plus App會同步推出其他精選優惠，包括利脆牌奧利奧夾心曲奇買一送一（原價$25.5/包）、風味牌日式吞拿魚餐優惠價$30/3包（原價$17/包），以及MEADOWS 荷蘭雜錦車厘茄230克$42/2盒（原價$35/盒）。

記者︰黃依情

領取「送貨優惠券」 即享買滿 $300 免費費
除了價格優惠，顧客可於首頁領取「送貨優惠券」，凡在 Market Place Plus App 單筆訂單消費（扣除所有推廣優惠及服務費後計算）滿 $300，即可享免運費。每天下午 2 時前下單，最快即日送貨。 

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