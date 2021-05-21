【復課】楊潤雄視察學校防疫措施　籲學生珍惜回校上課機會

▲ 楊潤雄今日探訪香港仔嘉諾撒培德書院。（政府新聞處）

教育局早前宣布，所有幼稚園及中小學、提供非正規課程的私立學校，將於下星期一（24日）全面恢復半日面授課堂。局長楊潤雄今日（21日）探訪香港仔嘉諾撒培德書院，了解學校的防疫抗疫工作。

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在訪校期間，楊潤雄聽取了校長黃少玲匯報該校的防疫抗疫工作，並視察校園內的相關措施，包括量度體溫、課室座位安排、疫情下課堂的編排與運作等。楊潤雄呼籲全港學生珍惜回校上課以及與同學互動學習的機會，以正面及積極的態度，用時間逐步適應及調整自己的日常生活，他亦指，家長和學校亦應發揮家校合作精神，多關心學生的身心健康，並給予支持。



楊潤雄重申，疫情仍然有反覆機會，萬一個別學校出現新冠肺炎確診個案或爆發上呼吸道感染個案，學校仍須按建議暫時停課，進行徹底清潔，而員工及學生亦需要接受強制檢測，他亦鼓勵學校教職員及學生及早接種疫苗。

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責任編輯：黃悅晴