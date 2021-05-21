【聲夢傳奇】兩大冠軍熱門Windy與Gigi過招　導師JW+Gin Lee感動淚崩

▲ Windy與Gigi在《聲夢傳奇》正面對決。

《聲夢傳奇》在上周六（5月15日）完成第三輪比賽，結果藍隊落敗，導師Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦經商議後淘汰隊員孫漢霖（Steven）。

本周六（5月22日）播出的最新一集《聲夢傳奇》進行第四輪比賽，亦即是十強學員將會誕生。

紅、藍兩隊以全新形式進行對戰，以經典金曲為主題，共三個回合，由25位專業評審進行評分。累積燈數較少的一隊，該隊導師將要淘汰兩位學員。

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▲ 《聲夢傳奇》最後十強將誕生。

Aska與Archie分準

可是藍隊已連輸兩個回合，當中兩位學員孫漢霖（Steven）及林沚羿（Venus）已被淘汰。藍隊以五敵七，今集一定要反敗為勝才避免再有學員被淘汰。

現時由周柏豪、JW王灝兒及泳兒任導師的紅隊，成員包括：隊長何晉樂（Rock）、隊員冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）及黃奕斌（Hugo）。

至於Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦任導師的藍隊，隊員包括隊長炎明熹（Gigi）、隊員林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）。

▲ 紅隊隊員。

在第一回合，紅隊派出隊長何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）出戰。

舒文看完演出後狠批紅隊：「成個表演好鬆散、無張力，我狠批你們輸得好慘！」當中Aska在上一回合與Archie合唱《眼色》獲評審大讚，今次表現卻大失水準，舒文更直指Aska唱歌走音。

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Yumi及Aeren再跳唱

藍隊派出完全不同風格的Kaitlyn及Felix出戰，更選取主理人李克勤的高難度歌曲參賽。克勤直言聽完二人的第一次的綵排已非常擔心，親自指導二人如何演繹。不過，Felix竟在正式比賽中出現意外，會否影響整體表現，令藍隊再輸一場？

另外在第二回合，藍隊Yumi及Aeren在上一輪比賽慘敗，而且更被評判張佳添狠批是「A貨嘅BLACKPINK」，不過二人今次再度挑戰跳唱歌曲。而紅隊派出擅長跳舞的Hugo迎戰，實行兩女鬥一男。

▲ Windy與Gigi交鋒。

Windy與Gigi過招

在第三回合，紅藍兩隊分別派出實力被睇高一線的兩大冠軍熱門人馬Windy與Gigi，作出正面對決，而且更竟巧合地兩人選取同一首歌曲參賽。

紅隊導師JW王灝兒及藍隊導師Gin Lee李幸倪分別用心指導兩位學員，二人欣賞完各學員演出後都不禁落淚，JW說：「我覺得佢哋已經做得好好，好比心機！」

究竟她們誰較技高一籌？身為隊長的Gigi能否幫藍隊爭取勝利，避免隊員再被淘汰？

同場加映：Gin Lee訪問