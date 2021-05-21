【昂坪360】全港首個纜車館最快夏季開幕 　2020年共26萬人到訪日均本地客增13%

▲ 全港首個「纜車探知館」料今夏揭幕。（昂坪360提供圖片）

新冠肺炎疫情肆虐本港逾年，各景點的遊客量都減少，但吸引了不少本地人到訪。昂坪360去年訪客量錄26萬人，按年減逾8成，大部分為本地客，日均客量較前年增逾1成，個別日子更多近半。昂坪360同時公布，全港首個纜車館最快今年夏季開幕，設8大互動展覽供遊客體驗纜車工程。

昂坪360今日（21日）公布2020年訪客量，在去年受疫情及防疫措施影響下，營運日數只有204天，按年減近4成，去年全年有26萬人到訪昂坪360，較2019年的145萬人大跌82%，日均客量為1,271人，亦按年少71%，當中本地訪客佔大多數，日均訪客量按年增加接近13%，於個別長假期到訪人數更按年多近5成，其中今年復活節長假期的日均本地客量高達5,000人，創下過去8年新高。

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昂坪360指，為鼓勵本地遊，旗下的旅行社推出小型包團項目，並推出自助餐和酒店住宿優惠，最快今年夏季開設全港首個以纜車為主題的展覽館「纜車探知館」，設有8大展覽體驗區可供賓客互動，包括昂坪纜車興建過程、纜車組件展覽、VR 體驗區等，並有專業導賞員，向遊客講解展品特點，以及工程禁區日常工程。

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記者：陳曉瑩