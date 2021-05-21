【小一叩門】2021年小一派位叩門攻略　港島區熱門官津小學叩門收表詳情

▲ 根據各校網頁資料，整理港島區熱門官津小學的小一叩門詳情。

小一統一派位結果將於6月2日至3日透過郵遞方式通知家長，如果派位結果未如理想，家長就要為孩子到學校「叩門」。各官津小學的叩門要求、申請及面試時間等均不同，TOPick根據各校網頁資料，整理了多間港島區熱門官津小學的小一叩門詳情。

中西區11校網

般咸道官立小學

交表日期為6月2日至5日，家長可到校索取申請表，填妥後連同所需文件一併交回學校。校方接受不多於3頁A4的個人檔案資料。

所有申請人均獲首輪面試，面試日期為6月16日，親身面見或以視像進行面試，並於6月10日至12日以電郵通知。校方將於6月23日或之前，致電通知進入第二輪面試的申請人，而獲取錄學生將於6月30日或之前接獲通知。

申請詳情：按此連結

嘉諾撒聖心學校

據學校網頁資料，校方不設申請表格，有意申請候補學位的家長，需撰寫申請信說明申請入讀該校的原因，並附上聯絡電話，連同其他所需文件。家長可於6月7日至10日期間，親自到校遞交。

校方將於6月19日進行面試，在6月17日前未獲學校致電通知，則作落選論。

申請詳情：按此連結

李陞小學

暫未公布小一候補生報名日期，詳情請留意學校網頁更新。

申請詳情：按此連結

灣仔區12校網

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

家長可於即日至6月8日於學校網頁下載申請表，或到校索取申請表，連同所需文件，於6月5日、7日至8日交回學校。如申請人於7月9日仍未收到面試通知，則表示該校學額已滿。

校方接受其他參考資料，例如其他學習經歷、獎狀等，最多2張A4雙面版。面試準則為申請人的禮貌、態度、語言表達及解難等能力，合適者將獲第二輪面試機會。

申請詳情：按此連結

▲ 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）的面試準則，包括禮貌、態度、語言表達及解難等能力。（香港經濟日報資料圖片）

嘉諾撒聖方濟各學校

申請表於5月31日起在學校網頁下載，家長可於6月2日至9日將申請表連同所需文件，親身交回學校。文件包括體藝活動、比賽得獎、服務等資料副本，以雙面影印、5頁A4紙為上限。

曾於自行分配學位階段報讀該校或在統一派位階段（甲部或乙部）選擇該校為首志願者，將獲優先面試的機會。校方將個別以電話通知，獲安排面試的學生及家長。

申請詳情：按此連結

聖保祿天主教小學

申請表可於學校網頁下載，並於即日至6月7日到校或以郵寄方式遞交申請表及相關文件。如申請人於自行分配學位階段報讀該校，或在統一派位階段（甲部或乙部）選擇該校為首志願者，將獲優先面試的機會。

首輪面試於6月12日進行，內容包括考核學生的知識、技能及態度。合適的申請者將獲次輪面試，校方會面見家長及學生。

申請表格：按此連結

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聖若瑟小學

校方不設申請表格，有意申請候補學位的家長需撰寫申請信，說明申請入讀該校的原因，並連同其他所需文件於6月2日至11日期間，親自到校遞交。校方接受最多5頁單面A4的個人檔案資料。

合適的申請人及其家長將獲電話通知，參與於6月15日至7月15日舉行的面試。

申請詳情：按此連結

東區14及16校網

香港嘉諾撒學校

家長可於即日至6月8日遞交申請表格，連同所需資料郵寄或親身交回學校。家長可提供不多於5張A4雙頁的學生個人資料。

校方將甄選合適候選人面試，面試當日家長必須陪同學生出席，面試日期為6月19日，校方會以電話或電郵通知家長。

申請表格：按此連結

▲ 香港嘉諾撒學校要求家長陪同學生出席面試。（香港經濟日報資料圖片）

番禺會所華仁小學

申請表可於學校網頁下載，填妥後連同相關文件於即日至6月5日，親身到校或郵寄交回。文件包括其他學習經歷或生活情況記錄，最多為8頁A4單面。

第一輪面試於6月12日進行，而第二輪面試則安排在6月19日，校方會於6月17日當天下午4時前，以電話通知成功進入第二輪面試的學生。面試必須由最少一位、最多兩位家長陪同學生出席，獲取錄的申請者將於6月30日或之前接獲電話通知。

申請表格：按此連結

▲ 番禺會所華仁小學將設兩輪面試。（香港經濟日報資料圖片）

丹拿山循道學校

家長可於5月26日至6月9日於學校網頁下載申請表，亦可到校索取申請表，連同所需文件於6月4日至9日親身交回學校。

所有申請者均獲第一輪面試機會，遞交申請表時將通知面試時間及安排。第一輪面試將於6月11日進行，第二輪面試日期則為6月21日，最多由兩名家長陪同子女出席，一起參與簡單的面談。

申請詳情：按此連結

聖公會柴灣聖米迦勒小學

凡有意申請叩門的申請人，必須出示「1-1-1」或「1-1-0」證明。家長可於學校網頁下載表格，於6月8日至10日將申請表及文件交回學校，即時會獲發面試通知書。

申請表格：按此連結

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）

家長可於學校網頁下載或到校索取申請表，於6月7日至11日期間，將已填妥的申請表連同所需文件交回學校。第一輪面試將於6月18日進行，第二輪面試則於6月23日至30日舉行，校方將以電話及書面通知申請人面試詳情。

申請表格：按此連結

註︰以上資料供參考，一切以相關學校為準。

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責任編輯︰王明芳