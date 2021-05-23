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【無痛減肥】43歲日本美魔女媽媽無痛修身　坐姿減肥法輕鬆減掉假肚腩

保健美顏 16:51 2021/05/23

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43歲日本美魔女媽媽用「坐姿減肥法」，輕鬆減掉假肚腩。

減肥修身是女性終身事業，但原來keep fit不一定要爆汗運動，改善日常姿勢也可令體態更美。日本一名43歲美女健身教練就親身示範，分享「坐姿減肥法」無痛減去頑固肚腩，前後差異頗大。

（圖片來源：IG@yumicorebody）

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43歲已為人母的Yumi從事健身行業，40歲起開始意識到身型變化，開始積極減肥，但發覺無論是透過有氧運動或減脂訓練，也無法把肚腩減掉，而且體態線條也不好看。

其後她領略到改善姿勢動作，可令體態線條更完美，於是她開始鑽研修身心得。首先是要分辨真假肚腩：保持正確站姿輕輕吸氣收腹，若肚腩消失，就是「假肚腩」；相反，若無論用任姿勢，肚腩仍然存在，就是「真肚腩」。

用「坐姿減肥法」減去假肚腩後，同一套衫穿起來的感覺也很不同。（圖片來源：IG@yumicorebody）

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Yumi發現，寬關節是否在正確位置才是重點。她透過運用「坐姿減肥法」改善盤骨前傾及圓肩等不良坐姿，終令「假肚腩」消失，體態亦變得完美：

  • 坐在椅子上，背後放上小型瑜伽球，用力將球夾在椅背及背部之間。
  • 雙膝對齊，用物件微微墊起雙腳，腹部用力。

同時，她亦提出錯誤坐姿，坐著時應避免圓肩、寒背，而腹部過度放鬆、盤骨前傾、打開雙膝，都是不正確的坐姿，久而久之會影響體態。

（圖片來源：IG@yumicorebody）

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責任編輯：羅嘉欣

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