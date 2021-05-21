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【提防蚊患】將軍澳北4月份誘蚊器指數達31.4%最高　馬鞍山屯門西等多區5月首周蚊患急增

社會 17:38 2021/05/21

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馬鞍山、屯門西及元朗崇山等多區5月首周蚊患急增。（經濟日報資料圖片）

食環署今日公布上月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為5.2%，反映白紋伊蚊滋生情況略為普遍，惟維持於偏低水平；當中以將軍澳北誘蚊器指數達31.4%最高，其次為牛寮及木棉山，指數達27.1%，反映監察地區內超過1/5地方有白紋伊蚊滋生，署方已聯同相關政府部門立即採取行動，加強防蚊及滅蚊工作。

食環署於本港64個監察地區放置誘蚊器，監察蚊子的滋生情況，上月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為5.2%，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊滋生的情況略為普遍但維持在偏低水平。

而不同地區中，僅得將軍澳北、牛寮及木棉山兩區的誘蚊器指數高逾20%，分別為31.4%及27.1%，達第三級別，反映監察地區內超過1/5地方有白紋伊蚊滋生。署方聯同相關政府部門立即採取行動，在上述地區加強防蚊及滅蚊工作。

署方又指，四月份白紋伊蚊密度指數為1.2，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊平均數量為1.2隻，顯示監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。而四月份各主要口岸的港口每月白紋伊蚊誘蚊器指數為0.8%，每月白紋伊蚊密度指數為1.1，同為低水平。

不過至5月份階段性白紋伊蚊誘蚊器指數，卻有多區於首星期監測的第一階段誘蚊器指數急增，有7區第一階段誘蚊器指數均達20%或以警戒水平，當中以馬鞍山達39.1%最高，其次為屯門西亦達35.4%，樂富西、元朗崇山、九龍灣、觀塘中則介乎21%至25%不等，西環則達20%。

署方會與相關政府部門繼續加強在各自負責場地內的防蚊及滅蚊工作，並會於今年分三期進行全港滅蚊運動，為期九周的第二期滅蚊運動已於上月展開，至6月18日止。

食環署提醒市民，夏季炎熱多雨有利蚊子迅速滋生，市民必須採取有效措施防治蚊患。各相關政府部門亦已於上月12日啓動全城防蚊及滅蚊行動，行動期間持續清理蚊子滋生地，並進行霧化工作殺滅成蚊，以加強防治蚊患。

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責任編輯：陳正怡

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