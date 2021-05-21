【勒索富商】涉以富商妻子裸露照勒索1億　前保安夥兩男認串謀勒索候判

▲ 3男涉以祼女片段串謀勒索富商1億元，今於區域法院認罪候判。經濟日報資料圖片

保安員約於6至7年前於富豪大宅任職期間，透過閉路電視發現富商太太更衣時赤裸上身數秒，隨即自行拍下，並與同事分享。惟多年後，有人提議將片段勒索富商，保安員連同同事及友人向富商勒索1億元。富商其後暗中報警，經多番談判後，被告與喬裝成富商助手的督察於2020年愚人節交收現金及USB時，當場被捕。涉案3名男子今（21日）於區域法院承認一項串謀勒索罪，押後至6月29日判刑。

3名男被告依次是鄺雄光（運輸工人，57歲 ）、徐文傑（保鑣，46歲 ）及黃軒中（保安員，51歲 ）。3人同被控串謀勒索罪，控罪指他們在2020年1月11日至4月1日期間，在香港一同串謀，為使他們自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出一筆款項。徐及黃曾為同事，受聘於事主。

案情指，2020年1月10日及11日，富商X3次收到不明來電，他均沒接聽，同日收到該號碼WhatsApp傳送1張其妻子在家中赤裸背部的相片，並指已有人有意高價購買，並指若富商X欲購回該相片便聯絡他，但富商X未有理會。

數天後，鄺致電富商X，問及X是否有意購買相片，富商X藉詞忙碌，著他與助手聯絡，富商X事實上已報警。同年1月至4月間，鄺與喬裝為富商助手的偵緝高級督多次聯絡，並表示要求1億元，以換取將涉案維時24秒的更衣片段交給富商，片段中包括富商X妻子裸露上半身兩秒的情節。

鄺在談判中曾自稱為忠心的老派黑道人物，自己是收錢協助別人解決問題等，鄺又曾建議助手將現金放於儲物櫃與他交收，但遭助手拒絕。

直至3月徐以另1電話號碼致電富商X，怪責他派助手談判令事情變得更複雜。及後鄺向助手提議富商X先付5,000萬，再以期票方式支付2,000萬及3,000萬，助手同意，並同意以富商X公司名義發信予他，解釋涉款為私人獎金。

最終，鄺與助手於2020年4月1日，在中環天星碼頭停車場頂樓會面交收，鄺將載有涉案片段及加密的USB，連同密碼交予助手，當鄺接到載有現金的行李箱時，隨即就擒。

徐則同日在家中被捕，他在警誡下指，涉案片段是由黃給他，1年前黃表示缺錢，詢問他有沒有辦法，徐因此獻計勒索富商。黃在警誡下則指，是徐要求獲得片段，以進一步勒索，完成計劃後黃將獲分1,500萬。

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記者：陳卓欣