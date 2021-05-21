【組裝合成】百勝角消防宿舍竣工成首個組裝合成多層項目　林鄭月娥：今明兩年共四紀律部隊宿舍入伙

▲ 林鄭月娥又於竣工儀式後參觀其中一個單位。（照片由發展局提供）

將軍澳百勝角消防處已婚人員宿舍竣工，屬首個採用混凝土「組裝合成」建築法興建的多層建築項目。行政長官林鄭月娥主持竣工儀式時提到，組裝合成建築可縮3成至5成施工時間，成本亦減約1成，政府會鼓勵業界於合適的建築物採用「組裝合成」建築法。

​行政長官林鄭月娥今日主持竣工儀式，提到為回應紀律部隊人員對宿舍需求，料於今明兩年將會有四個紀律部隊宿舍陸續完工入伙，包括將軍澳百勝角宿舍，為各部隊人員提供共2,300個單位。

她形容，百勝角消防處已婚人員宿舍更是首個採用混凝土「組裝合成」建築法興建的多層建築項目，具十分重大意義；而過去1、2年受到不同的影響，特別在疫情期間，但這項目仍較傳統建築法提早約10個月完成，為約650名消防處人員的家庭提供舒適的居所。

▲ （照片由發展局提供）

她指，「組裝合成」建築法可縮短約3成至5成的施工時間，減少約1成的建築成本，而且生產力、質量、環保和安全等表現更好；政府會繼續鼓勵業界在合適的建築物採用「組裝合成」建築法，希望將以此新技術可於不同種類公私營發展項目廣泛應用，至今已有逾60個採用「組裝合成」建築法的項目。

林鄭月娥又於竣工儀式後參觀其中一個單位。將軍澳百勝角消防處已婚人員宿舍由3,726個「組裝合成」元件組成，包括五幢16至17層高的樓宇，提供648個三房單位，是政府試行推展「組裝合成」建築法的先導項目之一。

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責任編輯：陳正怡

