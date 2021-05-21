【特色郵票】預覽2021年下半年7套特別郵票　繼風雲郵票香港郵政再推「百分百感覺」

香港郵政今日（21日）公布2021年7月至12月期間發行的7套特別郵票，包括「中國共產黨成立一百周年」、「2020年東京第32屆奧林匹克運動會」、「香港郵政服務一百八十周年」、「百分百感覺」等特別郵票。

7套郵票內容：

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中國共產黨於1921年7月成立，為慶祝其成立100周年，香港郵政將以此為題，於7月1日（星期四）發行一套四枚郵票及一張郵票小型張。郵票及郵票小型張引用了中國共產黨成立一百周年慶祝活動的唯一官方指定標識，包括圖案及主題名稱引用於郵票設計內，而標識內之56根光芒線寓意中國共產黨奮進之光照耀中華大地。該輯郵票可於5月31日前訂購，而郵票發行當日，亦可於38間集郵局購買。



適逢「2020年東京第32屆奧林匹克運動會」，香港郵政將於其開幕當日（7月23日）（星期五）發行一套4枚紀念郵票，以記錄這項盛事。色彩繽紛的圖像配以燙金輪廓線條，極富動感，亦代表對香港運動員在今屆賽事中取得佳績的美好祝願。



8月25日（星期三）將發行以「香港郵政服務一百八十周年」為題的紀念郵票一套6枚。郵票設計將展示香港郵政多年來的發展和演變，緊貼郵務市場的步伐，滿足顧客的不同期望和需要，創造智郵服務新時代。



香港郵政提到，去年與本地著名漫畫家馬榮成合作推出的「風雲」特別郵票廣受好評，今年繼續與本地漫畫家合作，再續港漫熱潮，將於9月16日（星期四）推出「百分百感覺」特別郵票。《百分百感覺》為香港的原創漫畫，作者是劉雲傑。故事以香港為背景，刻劃細膩的現代都市愛情。該作品亦曾改編成電影及電視劇，風靡當時的年輕一代。是次發行一套6枚郵票及兩款郵票小型張將以漫畫的主角為藍本，於方寸之間重現幕幕經典，勾起大眾甜蜜而悸動的青春回憶。



此外，香港郵政將於10月12日（星期二）發行「中國世界遺產系列第十號：中國南方喀斯特」郵票小型張，呈現出中國南方喀斯特地貌獨特而壯麗的形態。屆時更會同步推出「中國世界遺產全系列」郵票小型張，集齊整個系列共10個主題，自然和文化瑰寶盡收眼底，饒具收藏價值。

以「香港特別花卉」為題的特別郵票，亦同樣賞心悅目。於11月16日（星期二）發行的一套6枚郵票，用上創新奪目的設計，展示6種以香港命名的開花植物。

香港是國際都會，有許多特色街道和景點，不少電影都選擇於香港街頭取景拍攝，無數香港和國際的經典電影在此誕生。香港郵政特意挑選四個電影拍攝熱點，包括九如坊、「怪獸大廈」、國際金融中心二期和珍寶海鮮舫，於12月2日（星期四）發行一套4枚「電影中的香港場景」郵票。聖誕老人更將化身電影主角，在郵票上穿梭這些經典場景。

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責任編輯：洪芷晴