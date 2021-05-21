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【疫苗接種】港大要求所有宿生打針或每周自費檢測 　新學年起實施

社會 18:11 2021/05/21

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西環龍華街港大學生宿舍。（林宇翔攝）

香港大學學生會刊物《學苑》引述消息指，大學中央管理小組決定要求新學年所有入住宿舍的學生接種疫苗，否則須每周自費進行病毒檢測。港大發言人回覆查詢時證實有關消息。

港大發言人回覆TOPick查詢時表示，因應新冠病毒疫情發展，校方決定加強學生宿舍的衛生防護措施。由於學生宿舍内有不少公用設施如茶水間、浴室和洗衣房等，宿生在日常生活中難免有不同程度的接觸​，因此決定，由今年8月25日起，所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生，都需要接種疫苗，或自費每週作新冠病毒檢測，至大學另行通告為止。

發言人又說，校方相信，當絕大部分或所有宿生已接種疫苗，舍堂活動可重新全面啟動，同學可早日重新開展較全面的舍堂生活。

科大今早亦向全體師生發電郵，鼓勵新學年前接種疫苗，否則須做定期檢測，校方亦正與政府商討到校疫苗接種安排，詳情即看：【下一頁】

目前，本港已有3間資助大學向師生發電郵談及疫苗接種安排，其中港大及中大要求宿生入住前要接種疫苗否則要進行病毒檢測。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅、黃悅晴
 

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