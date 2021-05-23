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【減肥大作戰】夏日低卡清爽減肥之選　營養師教整「蘭王」醬油漬溏心蛋

保健美顏 13:55 2021/05/23

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

營養師教整「蘭王」醬油漬溏心蛋。

夏日炎炎，想食冰涼料理又怕肥？「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）最近就分享了一個「醬油溏心蛋」食譜，做法簡單又美味低卡，適合需要減磅的人士。

Gloria提醒，減肥人士每餐都需要攝取蛋白質，以減少肌肉流失、維持免疫力，同時能令飽肚感持久些。而雞蛋有優質蛋白質，也是最方便實惠的食材。

不想餐餐食烚蛋？Gloria就用了大熱人氣日本「蘭王」蛋， 以及日本「新紀元」蛋來製作出醬油漬溏心蛋，配上涼拌蒟蒻麵，透心涼享受美食，也不覺負擔。

蘭王蛋（右）及新紀元蛋（左）製作出的醬油漬溏心蛋。（圖片來源：註冊營養師Gloria - Nutri Life）

點擊睇製作過程及所需材料：

    點擊圖片放大
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整個製作準備作過程花約10分鐘時間，烹調及處理好雞蛋後，浸在醬油一晚即可食用。Gloria分享，蛋黃外圍會剛好有少少稠身呈膏狀，裏面呈流心狀，蛋黃香濃甘香，最適宜拌烏冬或蒟蒻麵食用。

內容獲註冊營養師謝詠瑩授權轉載

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebookinstagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

————

同場加映：【活得健康啲】黎芷珊生酮飲食38碼變34碼　每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

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責任編輯：陳昊淋

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