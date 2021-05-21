【最強爸爸】女兒不愛LEGO愛踢球 LEGO大師爸爸為女轉校追求足球夢

▲ 洪子健是全球第13位樂高專業認證大師，有超過15年創作LEGO經驗，這次的主題展覽會展出高達3米的長頸鹿，是全港最高。

能將個人興趣變成終身事業，可遇不可求。父母離異，41歲的洪子健（Andy）自細跟公公婆婆長大，中七未畢業就考獲證券師牌，一心想在股壇衝刺，最風光時買車兼買樓，可惜這位「人肉炒股員」最終也敵不過科技的淘汰。幸而本身是LEGO粉絲的他，因緣際遇當上了「LEGO專員」，更成為大中華區首位樂高專業認證大師。

▲ 洪子健是全球第13位樂高專業認證大師，有超過15年創作LEGO經驗，這次的主題展覽會展出高達3米的長頸鹿，是全港最高。（湯炳強攝）

他最新的作品最近於V Walk商場展出，會以LEGO重現出東非肯亞動物大遷徙的震撼場面，更有高達3米的長頸鹿，栩栩如生，最適合帶小朋友來見識兼打卡。

記得五、六歲時收到的第一盒LEGO是個黃色機場，1985年的產品。難得媽媽買玩具給我，又和我一齊砌，所以印象非常深刻。當中的LEGO人仔或砌的過程都很吸引我，自那次起就迷上了，每當有機會買玩具時，我都會二話不說揀LEGO。

視LEGO為兒時玩伴

媽媽買玩具給仔女，相信是平凡不過的事，但對於自細父母就離異，跟公公婆婆同住的Andy來說，卻是他人生中最珍而重之的一件寶物。

可能是情意結吧，又或許當了LEGO是聯繫父母的一種途徑。以前跟老人家住，一星期七天不是讀書上學，就是待在家，不像現時可隨意去玩，LEGO可說是陪伴我度過童年的朋友。

可惜在Andy 12歲那年，家中遭逢巨變，公公因肺病危在旦夕，但當時公立醫院的資源未能惠及老人家，又沒錢轉去私家醫院，他最終離世。怎料婆婆又傷心過度，兩星期後隨他而去。一下子經歷兩位摯親離開，他不諱言打擊非常大，甚至連性格及人生觀也改變了，後來他搬去跟媽媽住，並放棄了LEGO這位兒時玩伴。

▲ 2017年Andy與團隊花了幾個月時間，創作出8.5米長LEGO郵輪，更是全球最大 LEGO模型船。

摯親離世改變人生觀

他說︰「兩老的離開，令我覺得錢很重要，我爸爸是做證券的，久而久之受他影響，令我錯覺這行會賺大錢。而且我讀書成績一向差，加上當年電視劇《大時代》的薰陶下，我十八、十九歲時就立心要考個證券師牌，甫畢業就入了華資股票行。」

由低做起學炒股，Andy幸運地遇上一班好前輩，學會了不少如「搭棚」等貼地的炒賣技術，後來他又學炒窩輪，短短幾年間已賺夠錢結婚、買車兼上車。

風光時，很快就買到架代步車，但轉個頭又輸掉一層樓。直至兩個女兒出世後，我和太太似乎再承受不起這風浪，開始想轉行。以前後生甚麼也輸得起，但現在有家室，不能再三更窮、五更富，想找份穩定的工作。

砌LEGO減壓重拾兒時夢

加上當年股票系統開始電腦化，證監會對華資行的控制又多了，Andy說他擁有的技能已不再合時宜，這次真的要退下火綫。而在一次機緣巧合下，令他再次踏上LEGO之路。

平日夜晚要睇實美市不能睡覺，最好的kill time玩意就是砌LEGO。每日炒股炒到頭昏腦脹，但砌LEGO卻是件很chill的事，可以減壓，而且細細個失去的東西突然再出現，感覺很過癮。亦因為要上網買不同散件，我認識到一班LEGO粉絲朋友，以及當時的LEGO總監。

更有趣是，當時總監得知他想轉行，就鼓勵他試考樂高專業認證大師（LEGO Certified Professional，後稱LCP），經過一輪考核及面試後，2014年他正式獲選為全球第13位LCP，亦是大中華區首位取得這資格的人。

他的代表作包括有澳門新濠影匯的酒店模型、於澳門藝術博物館展出的《故宮三大殿》、破健力士世界紀錄的8.5米長巨型郵輪，以及還原香港著名打卡熱點《彩虹邨》。

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全力支持女兒追夢

常說，子承父業，Andy也說得上是曾經做到了。然而，他並不奢求兩位寶貝女會承繼他的衣缽。

細女也算是喜歡玩LEGO，但大女完全沒興趣，只愛踢足球。但只要是她們喜歡的事，我和太太也會全力支持她們去做。

絕非空談，除了不斷報考球會外，他更為大女轉校，為的是讓她有更多時間練波。

雖然將來她是否成功仍是未知之數，但起碼曾用心去做。讀書並不是所有，我兩公婆學歷也不高，只要她找到喜歡做的事，有一個愉快的童年，我們便心滿意足了。

Andy更笑言，天馬行空地砌LEGO縱然令他很有滿足感，但LEGO對小朋友來說始終是玩具，應好好享受「玩玩具」的日子，因長大後那就是件奢侈的事，最緊要樂在當下。

▲ 做設計的太太（左二）同樣身兼Andy公司的藝術總監，兩公婆拍檔砌LEGO，採訪當日就帶同女兒來欣賞他們的作品。

最新作品商場展出 重現肯亞動物大遷徙

Andy最近與V Walk聯乘推出《V Walk東非遊學園》展覽，以超過80萬粒的LEGO拼砌出東非大草原的動物大遷徙世界奇景。場內焦點當然是由他及團隊首次製作的肯亞動物大遷徙巨型互動場景模型，配合燈光效果、聲音及文字導航，還原大草原日與夜的真實場景，如坐探險車及熱氣球、觀賞過百隻草原動物，以及入住肯亞酒店等，讓小朋友在「停飛」的日子裏用眼睛遊東非。

場內更展出6隻超巨型LEGO動物，包括有全港最高的長頸鹿、香港罕見的肯亞國鳥紫胸佛法僧、火烈鳥、獅子、小象，以及猴麵包樹下的斑馬，除打卡外，還可透過旁邊的解說了解動物的特性，寓學習於娛樂。

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V Walk東非遊學園

日期：即日起至6月27日

地點：深水埗南昌V Walk 2樓及地下中庭

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記者︰黃依情