【本地遊】多間旅行社推高鐵本地遊料辦30團　每人團費約260元起

▲ 新冠肺炎疫情下，廣深港高鐵香港站服務停擺一年有多。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，廣深港高鐵香港站服務停擺一年有多。港鐵5月中向旅行社表示，願意開放高鐵石崗車廠與西九龍站予本地遊旅行團參觀。據旅議會資料顯示，截至今日（21日），在286個獲批旅行團中，部分旅行社已推出石崗車廠旅行團，包括中旅社、星晨旅遊等，每位團費只需約260元。

中旅社舉辦的「城市尋趣之旅」本地旅行團，行程中包括以「首次開放」的高鐵石崗車廠，並以「客人可在車廠內動感號列車上一等車廂就坐及拍照」作招徠，其間有職員講解，旅客亦可到指定維修軌道參觀。團費每位269元起，分3天出發，據網上資料顯示，5月30日已滿額。

另一旅行社星晨旅遊亦推出類似旅行團，行程包括到高鐵石崗車廠參觀，會有專人介紹車廠平日運作，亦預留時間拍照留念，其他行程亦會到泥涌、三門仔地質教育中心等地方；午餐為鮑魚海鮮餐，團費每位269元起，同樣分3天出發，惟網上沒有相關資料。旅行社職員表示，部分行程仍需與港鐵商討更新，下周三（26日）或有新行程表，又指6月6及20日會仍有較多名額。

旅議會主席黃進達表示，由於港鐵提供的參觀時段和日子不算多，故目前只有約30個本地遊旅行團，已加入高鐵石崗車廠與西九龍站為景點。他續稱，由於高鐵較少向外開放參觀，不少旅行社推出後很快爆滿，相信對於久未旅行的港人，本地新景點一定吸引力，冀望港鐵未來可加開更多參觀時段。

不過，他認為，由於本地遊比去年10、11月時有更嚴格的防疫限制，例如員工需接種疫苗或定期做檢測，故暫時業界未見有太大反應。他又指，由於5、6月屬考試季節，並非旅遊熱門時間，周末最多約20團可出發，相信到暑假後需求會陸續增加。

港鐵表示，為支持本地旅遊業界，讓市民有更多休閒活動選擇，於5月28日至6月6日的指定星期五及周末，於特定時段局部開放香港西九龍站指定區域，以及於5月30日、6月6日及6月20日的特定時段，開放石崗列車停放處的指定區域予本地旅行團參觀，合共提供30個參觀時段，每時段容納一團不多於30人，以支持本地旅遊業界，並讓市民有更多休閒活動的選擇；在整個安排過程中不會收取任何費用。

參觀期間，高鐵職員會提供導賞，在香港西九龍站，參觀人士可欣賞車站內的藝術品、參觀綠化空間及天空走廊；在石崗列車停放處，參觀人士可參觀高鐵動感號列車及登上車廂。所有參觀人士活動範圍僅限於指定開放區域。

港鐵指，早前收已到多間旅行社表達意向，並於上周五（14日）起陸續通知取得名額的旅行社。然而，所有相關旅行社均必須遵從香港旅遊業議會所訂立恢復舉辦本地遊旅行團的要求，並符合公共衛生及防疫條件，才能獲得進入香港西九龍站及石崗列車停放處。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙